Armando Manzanero: Estoy más sano y feliz que nunca

El compositor y cantante mexicano Armando Manzanero dijo hoy que está preparando su concierto de febrero en Chichén Itzá, en el suroriental estado de Yucatán, mientras que la cancelación de su actuación en Cuba se debió a problemas de la organización.Los empresarios "encargados de la producción no respetaron las cláusulas", dijo un portavoz de Manzanero al explicar la determinación de cancelar su presentación en Cuba, prevista para el próximo mes de enero.Agregó el portavoz que no había garantías para la celebración del concierto y que no se cumplían las cláusulas previstas por lo que tomó la determinación de cancelar su presentación en Cuba.Desde Argentina, donde se encuentra de vacaciones, Manzanero rechazó los rumores que apuntaban a que su salud no era la adecuada y que por ello no se presentaría en Cuba."Quiero reiterar que estoy más sano y feliz que nunca", manifestó Manzanero, de 82 años, y compositor de temas como "No" "Esta tarde vi llover" y "Somos Novios".Manzanero aseguró que por ahora toda su atención está puesta en el concierto que presentará el 3 de febrero próximo en las ruinas mayas de Chichén Itzá, en su estado natal de Yucatán.El compositor estará acompañado en este concierto por las cantantes mexicanas Lilia Downs, Natalia Lafourcade, Tania Libertad, los cantantes Alex Lora y Juan Pablo Manzanero y la orquesta Yucalpetén del estado de Yucatán.