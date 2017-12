Los videos musicales más vistos del 2017

Publicidad

En un año lleno de "reggaetón", era de esperarse que este género dominara en todos los Top musicales a nivel mundial.Aquí te dejamos los 5 videos musicales más vistos este año:El cantante estadounidense tuvo ni más ni menos que 1.06 mil millones de reproducciones con su video que lo hizo romper muchísimos récords este año.La joven cantante ha demostrado que la belleza no está peleada con el talento. A sus 24 años, sin duda, es una de las mejores cantantes del género Pop en todo el mundo y lo demostró con este video que tuvo 1.17 mil millones de reproducciones.El colombiano no lleva mucho en la cima de la música. Recordemos que hace apenas 4 años, absolutamente nadie lo conocía. Eso cambió hasta el punto de convertirse en uno de los principales representantes del género latino en el mundo. ¡Ah! Y además, en su video aparece el multimillonario y galán, Gianluca Vacchi. El video cuenta con la impresionante cantidad de 1.34 mil millones de reproduccionesEl inglés (que parece un pequeño elfo irlandés) ya es toda una tradición en este Top año con año. Y es que su talento para componer, tocar instrumentos, bailar y cantar, ha logrado colocarle entre los cantantes más famosos de la década. Su video "Shape of You" no fue la excepción y tuvo un total de 2.80 mil millones de reproducciones.1.Sí, ya sabemos que era muy obvio. No hay mucho que decir de esta canción, ya que apostamos que tú e incluso cualquier persona del mundo, ha escuchado esta canción al menos 1,600 veces. Eso sí, "Despacito" se colocó (y por mucho) como el video más visto en toda la HISTORIA de Youtube. No me sorprende, ya que de sus 4.40 mil millones de reproducciones, tienes que aceptar que tú apoyaste con al menos 50.