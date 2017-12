Publicidad "No negamos lo que arrastra el equipo, sin 20 años y ahí están, nadie los borra, pero hay que mirar de aquí al frente".

Para Javier Salas, quién llega delun título,Para el central, que también juega en la contención, lo pasado, "ya quedó atrás, no queda más que mirara para adelante".La misma filosofía la aplicó como atlista, "no podemos quedarnos viviendo en el pasado. Desde que llegamos, Pedro (Caixinha),".Mas las palabras se las lleva el viento, los años acumulan presión, y eso es de lo que más hay en La Noria, "eso es normal, no pasa nada, lo importante es mostrar que en la cancha jugamos con tranquilidad".