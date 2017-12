Pablo Aguilar de regreso con Xolos para el Clausura 2018

El conjunto de Tijuana presentó este día de manera oficial a sus tres refuerzos Pablo Aguilar, Omar Mendoza y Mateus Gonçalves, con miras al Clausura 2018 de la Liga MX.

Eldeportivofue el encargado de dar la bienvenida y presentar a los que, hasta este momento, son los únicos fichajes, más la llegada del técnico argentino Diego Cocca.“Tengo el gusto de presentar a Mateus Gonçalves, Omar Mendoza y Pablo Aguilar como nuestros refuerzos para este ciclo venidero, estamos muy contentos con la llegada de los tres, creo que cada uno viene a cumplir parte importante en el equipo", indicó el dirigente.El paraguayo Aguilar volvió atras su buen paso por América y de inmediato se dijo comprometido para responder a las expectativas, “estoy muy emocionado de volver a mi casa con el mismo compromiso de siempre y de dar lo mejor por la institución, en cada partido rendir al máximo"Muy orgulloso e ilusionado por poder volver a defender estos colores #FuerzaTijuas #PA12 pic twitter.com/qMEeBdaZkB — Pablo Aguilar (@pablisaguilar) 29 de diciembre de 2017 Una vez que fue campeón con Xolos y con América, quiere repetir la gloria con los tijuanenses, “tenemos un buen equipo, no tenemos que envidiar nada a otros clubes”En su oportunidad, el brasileño Gonçalves quiere aprovechar esta oportunidad en el futbol mexicano luego que Diablos Rojos del Toluca dejó mucho que desear“La verdad es un reto muy grande, agradezco la oportunidad de que me abrieran la puerta, es una gran institución y voy a darlo todo en la cancha", declaró Gonçalves.Mientras que el defensor Omar Mendoza, procedente de Cruz Azul, declaró: “Acá me han recibido muy bien, es la primera vez que me toca vivir algo así y estoy feliz por esta nueva experiencia".Tijuana iniciará este nuevo proyecto con Diego Cocca en la dirección técnica, luego de que el conjunto canino no calificó a liguilla con Eduardo Coudet al mando.