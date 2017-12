Transportadoras de recorridos turísticos fueron reportas a la Policía por no cumplir con el servicio

Publicidad

Dosde recorridos turísticos fueron reportas a la Policía Turística por no cumplir con el; uno de los prestadores de servicio rembolsó la cantidad de mil 950 pesos mientras que el otro dio servicio de pésimaLos incidentes ocurrieron el miércoles pasado, el primero en el hotel Casona de las Aves, ubicado en el Cerro del Gallo, cuando una familia procedente del estado de Zacatecas adquirió un recorrido turístico para la ruta de Independencia, pero no arribó la unidad que los transportaría.La Policías Turística se contactó con el representante de transportadora Grupo Turístico Minero, mismo que dialogó con el turista afectado originario de, y al que llegaron a un arreglo y se reembolsó la cantidad de mil 950 pesos.El otro caso fue denunciado por Jaime, de 51 años, originario de Michoacán, quien acudió a las instalaciones de Policía Municipal Preventiva para denunciar a la Transportadora Cuevanenses, a quien acusó de un mal servicio ya que el recorrido que le dieron fue en un camión colectivo, y no la unidad que les mostraron.Además, señaló que dejó sus pertenencias dentro del camión, y al momento de regresar las encontró sucias de grasa así como la falta de una bufanda.