Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El 80 por ciento de lasdelpúblico reprobaron la revisión de condiciones físicas al presentary vidrios rotos, esto luego de que concluyera la revista físico-mecánica, reconoció el director de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, problemas que supuestamente no presentan ningún riesgo para la ciudadanía, dijo.Indicó además que será a principios de enero que los concesionarios del transporte público deberán retirar 10 unidades porque ya no cuentan con las condiciones mecánicas para seguir“Los concesionarios tienen quince días para hacer los arreglos necesarios a las unidades, puede ser que se otorgue una prórroga dependiendo de la fallas que presenten, pero los camiones que tienen fallas mecánicas deben ser retiradas; en esta ocasión se quitan 10 camiones por que ya no es posible que sigan operando”, enfatizó Christian Ortiz.Asimismo dijo que durante dicha inspección se detectó que hay unidades que no están prestando el servicio en ciertas rutas como esta estipulado.Al menos del Centro al Pípila-ISSSTE, Momias y la zona del Carrizo, sólo hay dos unidades cada dos horas, cuando supuestamente deberían haber cinco unidades para prestar el servicio.“Se levantó un reporte para tener todo de manera legal, porque hay unidades están asignadas a ciertas rutas y no están prestando el servicio como lo han señalado transportistas”, recalcó.Sin embargo debido a la escases de camiones, se han buscado servicios alternos como trasportes escolares o de empresas para poder prestar el servicio en horas donde hay más movimiento en la ciudad, explicó el director de Seguridad Ciudadana.En lo que respecta a las supuestas extorsiones que padecen los camioneros para poder acceder a ciertas zonas de la ciudad donde se han reportado conflictos de seguridad, el director dijo que supuestamente este delito ha inhibido.