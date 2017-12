¿Junya Ito viene a México?

Publicidad

Las ilusiones de Grupo Pachuca por incorporar a un japonés al León, van a tener que esperar. Es millonaria la rescisión y sueldo de Junya Ito. Los Esmeraldas deberán esperar hasta el próximo semestre. Laaaassssstiiimaaaaa. @ESPNmx — René Tovar (@Rene_Tovar) 29 de diciembre de 2017

Sigue en suspenso la llegada deal futbol mexicano pues, dueño del León equipo que busca hacerse de los servicios del futbolista japonés de 24 años no ha hecho ningún anuncio respecto a las negociaciones, sin embargo, fuentes externas han hablado.Ito, quien aún juega como interior derecho para eltiene un valor de más de 13 millones de pesos (600 mil euros) según el portal Transfermarkt pero tras ser recomendado pora los altos mandos delos rumores comenzaron.Para frenar los rumores se trató de localizar a, director deportivo de__ pero no respondió a su celular, por eso se buscó al director de comunicación social de, Jabel Marines.Marines dijo no saber nada al respecto, y que en caso de realizarse la contratación o tener alguna noticia, mañana o a más tardar el lunes se dará un comunicado oficial.Ni Jesús Martínez, presidente del grupo ni Andrés Fassi vicepresidente respondieron las llamadas a su celular, la contratación el joven Junya sigue en suspenso.René Tovar, editor general de ESPN y fundador del diario deportivo Record aseguró en su cuenta de twitter que debido a al alto costo de la rescisión de contrato y el sueldo de Junya le será imposible al cuadro esmeralda la contratación y deberá esperar hasta el próximo semestre.