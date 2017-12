El “monstruo” al que acusan actrices

Harvey Weinstein resultó ser un monstruo, o cuando menos así lo han denominado más de 20 actrices, quienes relataron públicamente el acoso y hasta abuso sexual por parte del productor.



Weinstein fue el encargado de producir cintas como El señor de los anillos y Frida, siendo por esta última película que Salma Hayek también fue víctima de sus abusos.



La mexicana relató, a través de una carta publicada en el New York Times, la forma en la que el también empresario la presionó de distintas formas durante la producción del filme basada en Frida Kahlo, en 2002.



“No sabía que muy pronto yo tendría que decir no. No a abrirle la puerta a cualquier hora de la noche en hotel tras hotel y locación tras locación donde se aparecía inesperadamente, incluido un sitio en el que estaba rodando una película en la que él ni siquiera estaba involucrado. No a bañarme con él. No a dejarlo que me viera bañarme. No a dejarlo que me diera un masaje. No a que un amigo suyo, desnudo, me diera un masaje. No a dejarlo que me hiciera sexo oral. No a desnudarme junto con otra mujer”, narró la actriz.