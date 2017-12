Uso de fuegos artificiales, puede ser un peligro

Los fesjetos decembrinos están por terminar, un nuevo año está por comenzar y como cada fin de año continúa la venta y el uso de juegos pirotécnicos. Desde chispitas, luces, ollitas, volcanes hasta cohetes son ofrecidos en varios puntos de la ciudad.







Aunque la venta está prohibida, la gente sabe muy bien donde ubicar los puestos. En lo que va del mes han ocurrido una serie de accidentes en el Estado y en el país, por eso es importante que si se va a hacer el uso de estos juegos se extremen precauciones, ya que pueden ocasionar incendios, infartos en mascotas y lesiones en la piel.



AM Hidalgo te da algunas recomendaciones por si piensas hacer uso de los fuegos pirotécnicos:

-Al encenderlo colóquese a una distancia prudente.

- Los niños no deben manipular los fuegos artificiales.

-No dirija los fuegos artificiales hacia otras personas o animales.

-No guarde los fuegos artificiales en los bolsillos de sus ropa.

-Encienda un fuego artificial a la vez.

-No detone fuegos pirotécnicos en el interior de su casa.

-Si el producto no explota, no se acerque aunque la mecha parexca apagada