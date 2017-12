Alertan por fraudes

Publicidad

Fueron 15 reportes de cobro apócrifo del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), los que la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato recibió en 2017, por lo que exhortaron a los empresarios y comerciantes a no dejarse engañar.Andrés Salas Zurita, presidente de la cámara señaló que los reportes señalan que personas que ostentan un gafete de la Canaco han pasado a los comercios a hacer el cobro, y que en varios casos se ha llegado hasta la intimidación de quienes no confían en estos supuestos cobradores.Destacó que este negocio deja como ganancia arriba de un millón de pesos, lo que lastima al comercio local, pues el pago es 100, 300 y 640 pesos, según el tamaño del negocio.“Se hacen pasar por la Cámara de Comercio y extorsionan prácticamente a los empresarios y comerciantes, llegan diciendo que van de la cámara, solicitan el pago del SIEM y de no hacerlo de forma sencilla los comienzan a intimidar diciéndoles que les van a cerrar el negocio”, dijo.Comentó que los empresarios y comerciantes que busquen pagar el SIEM de forma segura, puede comunicarse vía telefónica a la Canaco, hacer contacto por redes sociales o bien, acudir a las instalaciones, donde se darán las indicaciones para hacerlo.“Lo tienen tan bien estructurado, que cuando cobran el recibo que les dan no es por el SIEM, porque se meterían en problemas federales, ellos llegan diciendo que es eso lo que van a cobrar y terminan haciendo una afiliación a un negocio patito, de esa forma el comercio no puede demandar”, dijo.Salas Zurita señaló que no han podido proceder legalmente, pues la cámara no ha sido estafada de manera directa, y que en ocasiones, los comerciantes deciden no poner denuncias porque prefieren perder los 100 pesos que les quitan.“Es un negocio minorista de 100 pesos, pero entre los más de 10 mil comercios que hay en Irapuato llega a ser llamativo (...) normalmente se van a los negocios más grandes donde pueden sacar los 640 pesos, alertar al negocio que no se dejen engañar”, enfatizó.