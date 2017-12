‘Aplaude’ presencia militar

Publicidad

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Irapuato, Andrés Salas Zurita, señaló que están de acuerdo con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior al igual que se ha hecho en todas las cámaras del país, sin embargo, consideró que no es la opción más adecuada para enfrentar la inseguridad.Refirió que en materia local lo ideal sería que no existiera la inseguridad o no hubiera delitos, o bien que la policía de Irapuato tuviera controlado el tema.Salas Zurita señaló que ante los índices de delincuencia, es preferible tener al Ejército en las calles que a los delincuentes, y que la Ley, si bien debe matizarse, dará certeza jurídica a la actuación de estas autoridades federales.“Es darle la certeza jurídica de lo que está actuando, el Ejército tiene mucho tiempo participando en Irapuato, sin ninguna legalidad ni ninguna certeza de lo que debe de hacer, hay que darle la seriedad de cuáles son sus alcances, que debe de hacer”, dijo.Agregó que, junto a la Marina, esta es una de las instituciones de seguridad que mayor credibilidad tienen a nivel nacional, lo que no significa que no han tenido fallas, por lo que confiarán en su actuar.Asimismo, comentó que esperan que con mayor presencia de militares en las calles se disminuya el robo a negocios, que durante el segundo semestre de este año aumentó.“Eso generará en automático una sensación de que se va a poner orden (...) no es lo correcto, lo correcto es que nuestras policías lo hubieran hecho desde un principio, pero bueno, ante lo que ya no es, no nos queda más, si tuvieran el teléfono de la liga de la justicia igual proponíamos que nos vinieran a cuidar”, finalizó.