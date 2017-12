Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bajo el eslogan “Proyecto Irapuato, sembremos un nuevo Irapuato” el aspirante a candidato independiente Julio Martínez Cervantes “El Negro” ofreció una rueda de prensa con la finalidad de presentarse ante los medios de comunicación.Martínez Cervantes aseguró tener el compromiso de seguir trabajando por beneficio de la ciudadanía como aspirante a la alcaldía de Irapuato y reiteró que nunca ha pertenecido a algún partido político, por lo que refirió que trabajará arduamente con los jóvenes en proyectos culturales, deportivos, laborales y de seguridad.El aspirante a candidato independiente reiteró que su proyecto más importante son los jóvenes porque ellos son los que pueden cambiar a Irapuato.“No se me ha hecho difícil poder convencer a la gente, ya que algunas de ellas ya me conocen desde que era deportista (...) la gente ya está harta de los partidos políticos y los ciudadanos buscan otras alternativas”, resaltó.Dijo que en caso de llegar a la alcaldía reformará la ecología de la ciudad, ordenará la vialidad, limpieza y seguridad, además, apoyará al desarrollo y mantenimiento de los centros recreativos, deportivos y culturales y brindará apoyo en el desarrollo intelectual, físico, cultural, deportivo y urbano a las zonas rurales y sub-urbanas.Añadió que su compromiso también incluye a los animales y la necesidad de brindarles la seguridad, salud y cuidados.Por otra parte, refirió que en caso de no llegar a ser Presidente Municipal de Irapuato sus planes no cambiarán y resaltó que continuaría apoyando a los irapuatenses.“Mis proyectos seguirán y seguiré apoyando a los jóvenes y mi amor por mi ciudad no terminará”, finalizó.