Buscan al señor Moisés Muñiz

Desde la mañana del jueves 28 de diciembre, el señor Moisés Muñiz de 68 años salió de su domicilio, momento desde el cual sus familiares dijeron desconocer de su paradero, al no tener ninguna información sobre él.Se informó que salió de su casa, ubicada en la calle Violeta esquina con Díaz Mirón en la colonia Del Valle, alrededor de las 7 de la mañana, sin comentarle a su familia a donde iría, llevándose con él una bicicleta de montaña.Con el paso de las horas y al ver que no regresaba, sus parientes se preocuparon, por lo que comenzaron a buscarlo en las calles de la colonia y en otras zonas de la cabecera municipal sin lograr dar con su paradero.Señalaron que se notificó a las autoridades municipales para que ayuden a buscarlo, ya que indicaron que no es común que él se ausente durante tanto tiempo de la casa, por lo que les preocupa cómo se encuentra al no tener ninguna información referente a dónde está o cuál es su estado de salud.