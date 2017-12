Publicidad

Aunque por línea marcada a nivel nacional están de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Irapuato, Andrés Salas Zurita señaló que podría no ser lo más adecuado para combatir la inseguridad."Nos hubiera gustado que no hubiera inseguridad, que no hubiera delitos, que la misma Policía de Irapuato tuviera controladas estas circunstancias", señaló.Sin embargo, indicó que la presencia del Ejército podría inhibir el delito en el sector comercial y de servicios, pues es una institución respetada y que ya con un marco jurídico de actuación, podrá apoyar en materia de seguridad al comercio local.