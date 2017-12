Publicidad



#NoCreoEnMiLeon por tantas cosas, no redondea el plantel se ha gastado dinero a lo bruto: Canuto, Ríos, Pereyra, Castillo, Botinelli, Arrechea, González etc. Porque es lo mismo el equipo se está haciendo viejo, y es competitivo pero al momento de cambiar el partido no hay para donde voltear”

#NoCreoEnMiLeón porque ya me cansé de que grupo Pachuca le dé prioridad a sus tuzos y descuiden a un histórico como León. Se les agradece lo que han hecho pero ya que lo vendan a alguien que sea 100% León. — Carlos Carlitos Charlie (@unpocoasocial) 27 de diciembre de 2017

Porque la directiva no cree en mi leon yo #NoCreoEnMiLeón — SerFieraNoCualquiera (@MPanzaverde) 27 de diciembre de 2017

#nocreoenmileon #CreoEnMiLeón @jmartinez_leon aveces el vaso se ve medio lleno y otras tantas medio vacío pero estos últimos torneos me ha tocado ver vaso seco con los refuerzos — Edgar Cruz Neri (@edgarcrune) 28 de diciembre de 2017

Porque el refuerzo más importante es “mantener la base” #NoCreoEnMiLeón — A R I A S (@FerAriasMtz) 27 de diciembre de 2017

Porque buscan pretextos para no comprar jugadores.

porque no debutan canteranos.

Porque no pueden ni arreglar los baños del estadio.#NoCreoEnMiLeón — alice murillo (@svuco) 27 de diciembre de 2017

pachucha se esta reforzando hasta los huesos y en león madamas nada fuera grupo pachucha #NocreoEnMiLeon — nahum (@pestok_01) 27 de diciembre de 2017

Ayer,, sin embargo,y no por las condiciones del argentino, sino por, señalan,En Twitter, una buena cantidad de inconformes y molestos seguidores verdiblancos crearon el “hashtag”:, esto como respuesta a la frase “” que, días antes, la institución había utilizado en esta red social.Los comentarios no tardaron en surgir:(sic), fueron algunas de las respuestas que pudieron observarse en Twitter.Entre otras cosas, la afición se mostró cansada por las, además de la calidad de los refuerzos y el poco interés que mencionan, tieneen La Fiera.Aunque la afición respondió en la, ha sido evidente quede cada quince días en la Liga de Ascenso y en los primeros torneos en Primera División.y no todo es responsabilidad de la reventa, sino de una institución que poco a poco pierde a una parte de su afición.Escribió Miguel Ángel Ornelas, uno de los muchos aficionados en quejarse por 'la poca fé' que presuntamente hay en los jugadores de La Fiera, por parte de la directiva.