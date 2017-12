Desprotegen a mujeres

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El número de Emergencias 911 de León recibe en promedio 100 llamadas diarias en las que se reporta violencia intrafamiliar.De enero hasta el 4 de diciembre, según la Secretaría de Seguridad Pública de León se recibieron 37 mil 153 llamadas por ese motivo, y fueron detenidos 845 agresores, esto es el 2%.Para atender la violencia de género, evitar la revictimización y prevenir feminicidios, la pasada Administración invirtió dos millones de pesos en el desarrollo del “Protocolo de Actuación Policial”.A pesar de que León fue el primer municipio en contar con esa guía para que los futuros gobiernos municipales dieran seguimiento, el de Héctor López Santillana “sepultó” el documento y deja desoprotegidas a las mujeres.“El protocolo nació porque las mujeres pedían ayuda o llamaban a Emergencias cuando eran golpeadas por sus parejas. León ha perdido a mujeres que mueren en manos de sus parejas porque no reciben a tiempo la atención de las autoridades”, apuntó la ex regidora priísta Verónica García Barrios.“Después de recibir la llamada los policías acudían al lugar de los hechos, pero mediaban en lugar de detener y además les decían a las mujeres ‘ya perdónelo para no llevármelo, nomás la golpeó tantito’... los funcionarios no querían hacer todo el trámite, y hoy actúan de la misma manera”, agregó.El protocolo obliga al policía a conocer la norma jurídica federal, estatal y local en materia de derechos humanos de las mujeres para que les garantice vivir una vida libre de violencia, además debe saber detectar la situación violenta, intervenir, actuar, proteger a la víctima y dar seguimiento.“Las cifras nos dicen que no conocen el protocolo y no saben actuar, ni siquiera detienen al 10% de los agresores al interior de los hogares”, observó Norma Nolasco, representante legal del Grupo Unido de Madres Solteras (Gumsac).“Mucho hemos insistido en la capacitación con perspectiva de género desde la sensibilización, conocimiento de las leyes, que sepan lo que dice la Ley de Aceso a una Vida Libre de Violencia, y hasta hemos ofrecido acompañarlos para enseñarlos a actuar... pero los funcionarios son oídos sordos”, agregó.El Instituto Municipal de las Mujeres (Inmujeres) reconoció que son constantes las amenazas de muerte que sufren las mujeres de sus parejas, y ha recibido denuncias de habitantes de las colonias Agua Azul, 10 de Mayo, Ampliación San Francisco, Jardines de San Juan, Villas de La Luz y Villas de San Nicolás.La directora de lnmujeres, Mónica Maciel Méndez Morales, y Francisco Javier Zaragoza Cervantes, director de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, negaron que el Protocolo de Actuación Policial esté en el olvido.Sin embargo ambos se contradijeron en las fechas en que supuestamente retomaron la capacitación a policías municipales.Mónica Maciel declaró que el protocolo inició “desde el año pasado pero ahora lo estaremos retomando”.Mientras que Javier Zaragoza respondió que “es cierto que el año pasado no se inició el trabajo del protocolo porque los elementos operativos recibían otros cursos que tenían que ver con el Sistema Acusatorio, era una capacitación que el Fortaseg nos pedía y era una obligación de cumplimiento de metas con la Federación... Iniciamos a trabajar con el protocolo este año”.La funcionaria dijo que en la Academia se ha capacitado a 150 elementos y el director afirmó que han sido dos mil 20 integrantes de Seguridad Pública.“A la fecha llevamos dos mil 20 personas de la SSP que han recibido la plática sobre el protocolo de actuación, de los cuales mil 370 son policías, 579 tránsitos, 48 oficiales calificadores y 23 de personal administrativo e instructores de la Academia”, aseguró Javier Zaragoza.Según los titulares de Inmujeres y la Academia Metropolitana al año los elementos reciben hasta cuatro horas de capacitación sobre el protocolo.“La idea es que reciban la plática una vez al año, de una a dos horas, y luego se realizan otras dos horas ejercicios prácticos, sobre todo con el personal operativo”, informaron ambos directores.“Nunca va a ser suficiente la capacitación que demos de estos temas porque va mucho en contra de nuestra propia cultura. En México tenemos muchas ideas que no nos permiten poder discernir o entender la igualdad de género, y no serían suficientes ni 15 ni 20 ni 30 horas... ni solamente un curso al año”, planteó Zaragoza Cervantes.Sobre cómo actúa un policía cuando se enfrenta a una situación de violencia intrafamiliar, el director de la Academia mencionó que “se presentan en una casa y se les niega la entrada porque ‘todo está bien’ y además (los habitantes de la casa) rechazan que llamaron al 911”.“Se trata de trabajar con los elementos para que de acuerdo al respeto de cada una de las personas que habitan en esa casa, hagan el levantamiento de lo que está pasando y quede por escrito”, añadió; en la mayoría de los casos los agresores no son detenidos porque se niega que hubiera existido una situación de violencia.“Estamos trabajando con conductas humanas y existe siempre el riesgo latente de que alguna situación no sea atendida como debería de ser, por eso es importante que sigan el protocolo, porque establece que debe ser en cada uno de los casos”, concluyó.Al quite de Mónica Maciel respondió Roberto González Godinez, coordinador del área de Educación y Capacitación al Funcionariado Público.“Esta es una primera fase a la que estamos sensibilizando para que tengan un conocimiento al menos del primer momento de lo que es el protocolo de actuación, y el próximo año vamos a continuar con estas capacitaciones ya de una manera un poquito más específica”, comentó.“Luego de repente por los tiempos que implican las capacitaciones estamos viendo las estrategias más adecuadas para que podamos continuar con estas capacitaciones de manera continua”, prosiguió.La regidora Norma López Zuñiga y la ex regidora Verónica García Barrios, ambas priístas, lamentaron que la Administración de López Santilllana no proteja a las mujeres que son violentadas por sus parejas.“El Alcalde dice que su mayor compromiso es con los jóvenes y las mujeres, pero tiene al Inmujeres sin recursos; los programas con los que hoy se trabajan los implementó la ex directora Graciela Nieto Urroz”, acusó López Zuñiga.Consideró que hace falta que tanto el Presidente Municipal como los titulares de su gabinete entiendan que “un tema de violencia contra las mujeres no solamente es responsabilidad del propio instituto sino de todos, por lo tanto debemos estar capacitados.“Unos de los principales servidores que deben continuar con estas capacitaciones son los policías, porque ellos son a quienes les toca acudir cuando hay un llamado de las mujeres, cuando no los atiendes de forma adecuada pones en riesgo a la mujer o a los menores”, agregó la regidora.Verónica García coincidió con Norma López, pues cifras oficiales estiman que el 90% de las leonesas son violentadas de manera psicológica, física o económica.“El protocolo se debe enseñar desde la Academia, para que los cadetes vayan completamente visibilizados en el tema y repliquen... no es de ‘voy a la Academia y me encierro cuatro horas en un taller para conocer el protocolo’, es un tema continuo que debe de reforzarse”, recomendó.Debido al aumento de asesinatos de mujeres en León y en el estado y a la falta de políticas públicas para evitar la violencia de género, la activista Norma Nolasco declaró que insistirán en la alerta de género.“Se habla de que en 2017 van 40 feminicidios, pero la realidad es que ya sobrepasamos los 120 asesinatos a mujeres en todo el estado de Guanajuato, pero gran cantidad son de León; sin embargo no se declara como feminicidio”, sostuvo.Por ello “vemos la posibilidad de solicitar la declaración de alerta de género de forma más amplia y contundente que las tres anteriores solicitadas y que no han sido aceptadas porque han tenido deficiencias”, añadió.