Nacen bebés asistidos por policías

El trabajo de los oficiales de Policía y Tránsito Municipal no tiene límites, todos los días en las calles son distintos, no siempre se dedican a la prevención o atención de delitos.Durante el 2017 se dieron a conocer varios casos de mujeres que fueron auxiliadas por los oficiales que ya son conocidos como los ‘policías parteros’.Según los registros del Sistema de Emergencias 911, en lo que va del 2017 se recibieron 231 reportes de mujeres en trabajo o labor de parto. De los cuales en 27 han participado los policías, veinte por reporte de cabina y siete de personas que les piden ayuda para trasladarlos a un hospital en su patrulla.El caso más reciente ocurrió la mañana del martes 12 de diciembre, en la calle Monte Tolima de la colonia Santa Ana A.C.María Paula Cuéllar Padilla, de 27 años, despertó ese día con las contracciones muy fuertes y le dijo a su madrastra que pidiera una ambulancia porque ya no aguantaba el dolor.“Mi esposo fue con el delegado y le hablaron a la ambulancia (al 911), pero como por aquí andaba una patrulla llegaron primero”, mencionó Elba Aparicio Torres, madrastra de María.Los oficiales entraron a la habitación y encontraron a María en la cama ya en labor de parto, la ambulancia todavía venía en camino.Sin dudarlo se pusieron los guantes (látex), acomodaron las cobijas comenzaron a ayudar a María.“Uno de los policías me decía: ‘puje’, mientras que el otro me ayudaba a que terminara de salir (el bebé), les estaban diciendo por radio qué hacer (911)”, recordó Paula.Tras veinte minutos de labor, el bebé salió por completo y los oficiales Juan Pablo, Jorge Pablo y Luis Alberto lo cobijaron y uno de ellos lo cargó en sus brazos.En ese momento llegaron los paramédicos de Bomberos y ellos cortaron el cordón umbilical. Paula y su bebé fueron trasladados al Hospital General de León (HGL) y dados de alta el jueves 14 por la tarde.“Ya ni les pude agradecer (policías) porque yo me sentía muy mal y aunque nos acompañaron hasta el hospital ya no los vi”, mencionó Paula agradecida con los elementos por su ayuda.Los elementos de la Policía Municipal de León reciben en la Academia Metropolitana, un total de 36 horas en un curso de Primeros Auxilios en el programa de Formación Inicial.De manera adicional a los mismos cadetes se les da un curso básico de medicina táctica, para situaciones ya más específicas relacionadas con la función, en un aproximado de 20 horas.Cuentan con la preparación en auxilios médicos, integrando también situaciones de todo tipo como lo es la ayuda a mujeres con labores de parto, la reciben los elementos desde la Academia y cuando ya están en operativo.En dos hechos diferentes elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito apoyaron en labores de parto a dos jóvenes leonesas.El primer suceso fue a las 7:40 de la mañana, luego de que la Central de Emergencias 911 recibiera el reporte de que una mujer estaba en labor de parto, por lo que requerían una ambulancia, de inmediato los policías Leonardo Alfonso Álvarez y Leobardo de Jesús Gutiérrez llegaron hasta la casa ubicada en calle Herradura 406 en la colonia Pompa.Los agentes se percataron que Liliana Rodríguez estaba por tener a su bebé y, en vista de que los paramédicos tardarían en llegar, le ayudaron para que diera a luz.Tras el alumbramiento, la madre y el recién nacido fueron llevados a la clínica T-48 del Seguro Social por una ambulancia del cuerpo de Bomberos para asegurarse que los dos contaban con buena salud.El bebé fue bautizado con el nombre de Jesús, en agradecimiento a uno de los elementos que la ayudaron.En el segundo hecho, a las 8 de la mañana, elementos de Tránsito Municipal ayudaron a una mujer que también estaba en labores de parto.La oficial Angélica Martínez Ortiz se encontraba agilizando la circulación a las afueras de la base de transferencia ubicada en el bulevar Timoteo Lozano, cuando un hombre se le acercó y le pidió ayuda, pues su esposa estaba embarazada y tenía contracciones.De inmediato, la agente solicitó apoyo a sus compañeros, sin embargo, la joven comenzaba a dar a luz, por lo que los elementos utilizaron cobijas y chamarras para auxiliar a la madre y a un varón, que nació en la vía pública.En este caso, Claudia, de 27 años, dio a luz con el apoyo de los elementos de Tránsito, sin complicaciones.El apoyo se logró con la comunicación vía telefónica entre los agentes y un paramédico que labora en el C4.La madrugada del martes 2 de mayo una bebé nació en una unidad camino al hospital.Víctor Hugo Venegas Villalobos y Jessie Gerardo López Vázquez, elementos de la Policía Municipal, realizaban un patrullaje a bordo de la unidad 617, sobre el bulevar Delta y la calle Tesalina, en la colonia Jesús de Nazaret.En ese momento, una pareja les hizo señas para que se detuvieran y los oficiales se acercaron en su unidad.José Carlos les dijo que su esposa Diana Jazmín estaba a punto de dar a luz y les pidió apoyo para trasladarla a una unidad médica, ya que no contaban con los recursos económicos para pagar dicho traslado.Los policías, sin pensarlo, subieron a la pareja a la patrulla para llevarla de urgencia al hospital.Alrededor de la 1:35 de la mañana, al llegar al cruce de los bulevares Timoteo Lozano y San Pedro, los oficiales comunicaron que no podían continuar el traslado, debido a que la bebé estaba ya por nacer.“La mujer tenía las contracciones, por lo que detuvimos la unidad”, relató Jessie Gerardo.El policía Jessie Gerardo López Vázquez bajó de la patrulla y recibió a la pequeña, mientras el oficial Víctor Hugo Venegas Villalobos tomó su chamarra y cubrió a la menor.Socorristas de la Cruz Roja atendieron en el lugar a Diana y la bebé, posteriormente, las trasladaron al Hospital Materno Infantil en buen estado de salud.Estos sólo son algunos de los casos más relevantes donde los conocimientos en primeros auxilios de los oficiales han ayudado a recibir nuevas vidas.