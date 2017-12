Publicidad

Operadores de la plataforma Uber reclamaron mejores condiciones de seguridad en la entidad y el cese de operativos en su contra con una marcha realizada al mediodía de ayer.Ataviados en su mayoría en prendas blancas y con globos del mismo color, los conductores de unidades de esta plataforma acompañados también por sus familias en algunos casos, recorrieron el trayecto desde el Estadio León hasta la Plaza Principal.Operadores en sus vehiculos, y también a pie integraron el convoy que a través de la Calada de los Héroes y la calle Madero, avanzó usando el carril de extrema derecha con sus mensajes en cartulinas y los globos blancos, además de las consignas que emitieron.“Que no nos maten, queremos trabajar” y “No soy un criminal solo quiero trabajar” fueron las consignas principales con las que expresaron el motivo de su manifestación.Luis Cortés, uno de los operadores que se manifestaron, recordó que durante los últimos seis meses han sido al menos cinco operadores guanajuatenses de la plataforma que han sido asesinados, incluso durante la atención a algun usuario.Aunado a ello se suman al menos tres asaltos semanales que tan solo en león se registran a operadores Uber, como indicó Víctor Mosqueda.La petición de los operadores es que se de mayor atención, sobre todo en las madrugadas, a vehiculos con varios pasajeros, pues suelen ser en los que va ejecutándose algún ilícito contra operadores.En un breve sondeo con algunos de ellos, mencionaron al menos una decena de colónias o áreas en las que constantemente se reportan asaltos a estos trabajadores.Además piden que se erradique el uso de elementos policiacos en los operativos de revisión que realiza el Instituto de Movilidad del estado, pues son innecesarios y sirven más vigilando en las calles.En este aspecto no omitieron mencionar que los agentes del Instituto no están respetando protocolos par la revisión de las unidades, pues estos aún se auxilian de la aplicación para solicitar el servicio y una vez que arriba el operador, inician la revisión.La caminata se prolongó durante casi una hora, y finalizó a las afueras de Casa Municipal, donde además de guardar un minuto de silencio por sus compañeros “caidos”, dejaron ls cartulinas con sus consignas.Uno de los puntos que también fue mencionado por los operadores es su reclamo por la desaparición de su compañero Leonés Jorge Omar Gomez, quien desde el pasado 24 de Noviembre acudió a atender una solicitud de servicio, y aunque su vehiculo fue encontrado, se desconoce el paradero del chofer.Tras la publicación de los casos de operadores de Uber que pagaron por hologramas con los que les ofrecieron que podrían operar sin que fueran revisados por el Instituto de Movilidad, ahora los choferes han iniciado acción legal contra quienes promovieron estos adheribles.Al termino de la movilización que realizaron ayer en el centro Histórico de la ciudad, operadores de la plataforma dieron a conocer que se iniciaron procedimientos legales por la venta de estos hologramas.A inicios de este mes se dio a conocer que se había realizado la venta de hologramas con los que ofrecían “protección” a operadores de la plataforma que no cuentan con permiso del Instituto de Movilidad.Fueron casi 150 operadores que pagaron al menos mil pesos por estos autoadheribles, “abusaron de su confianza y nos estuvieron vendiendo disque permisos falsos”, externó Ulises, uno de los operadores que se manifestó ayer.Aunque prefirieron omitir los nombres de los señalados como responsables en los procedimientos jurídicos, si detallaron que el primero de ellos inició hace casi 15 días, y se trata de denuncias por abuso de confianza y usurpación de funciones.