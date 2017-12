TÚ PRIMERO

Publicidad

Como están las cosas parece que priístas y panistas andan jugando al gato y al ratón con eso de las convocatorias para definir a sus candidatos a la Gubernatura, ninguno de los dos quiere soltar primero los requisitos que debe reunir su gallo.En el Partido Acción Nacional cada vez son más las voces que dicen que la balanza está inclinada para que el ex secretario de Desarrollo Social y Humano Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sea el candidato a la Gubernatura, aunque otros suspirantes como el senador Fernando Torres Graciano no se bajan de la contienda y siguen en espera de que su partido les diga si reúnen o no los requisitos para contender.Y aunque ambos ya confirmaron sus aspiraciones y andan casi casi en campaña, no pueden dar como oficiales sus precandidaturas hasta que lo indique su partido el blanquiazul.Todo indica que en el PAN esperan a que sea el PRI el que destape primero a su candidato y en el tricolor están en las mismas, haciéndola de emoción para dar a conocer al mejor perfil que se acomodará con su convocatoria. Por lo pronto todos los suspirantes siguen anotados en la lista, falta ver quiénes llegan.Por ley, como todos los trabajadores del país los integrantes del gabinete de la Administración Municipal tienen derecho a tomar vacaciones, aunque para algunos resultan menos merecidas que para otros.En el caso de las fechas decembrinas el periodo tiene el carácter de oficial conforme al plan de previsión y el periodo va del 21 de diciembre al 5 de enero.Y nadie reclama que se vayan de vacaciones, es su derecho. La diferencia, claro, está en que las exigencias de una ciudad no descansan entre la inseguridad, obras, contingencias ambientales y necesidades básicas entre muchas más.Hay directores que de por sí no se les ve durante periodo normal de trabajo y en vacaciones muchísimo menos. Y otros a los que no les quedó de otra que estar al pendiente de la ciudad, como en Tránsito Municipal y Protección Civil... y qué decir de Policía MunicipalEl secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, y el director de Obra Pública Carlos Alberto Cortés Galván, no pudieron tomarse un descanso. Uno porque la ola de violencia no para en la ciudad y el otro porque las obras no acaban, hay nuevos fallos y tiene que estar al pendiente.Aunque no es novedad que Miguel Ángel Salim Alle, diputado federal blanquiazul, a veces resulta incómodo a algunos acausa de sus declaraciones, ahora le tocó a los dirigentes de su propio partido.Públicamente hizo un llamado al PAN que en el estado dirige Humberto Andrade Quezada para que abra la oportunidad de que los aspirantes a candidatos de cualquier puesto se enfrenten en debates, y esta propuesta no fue bien recibida por algunos panistas.Ya lo había dicho Luis Alberto Villarreal, aspirante a candidato a la Gubernatura, que primero aceptan que el método de elección sea dedazo, o bueno, designación, y luego no quieren.La decisión de aceptar la propuesta en conjunto con la que ya hizo el senador Fernando Torres Graciano quedará en la cancha del líder estatal, no la tiene fácil pues hay de dos sopas: la acepta y le da juego a la democracia, o la rechaza pero con el riesgo de un desgaste interno innecesario y mucho fuego amigo previo a las elecciones de julio del próximo año.En este último día hábil de 2017 dos precandidatos independientes se presentarán en el Instituto Estatal Electoral para registrar sus intenciones de contender por un cargo de elección popular el próximo año.Se trata de Andrés Treviño y Eric Bolívar, quienes buscan una diputación local; el primero va por el distrito III en León que actualmente representa el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, y el segundo busca representar a Irapuato.Andrés Treviño, de 24 años, apuesta por los jóvenes, sobre todo universitarios, con quienes se identifica; pero primero -como todos los independientes- tendrá que recolectar las firmas para poder registrarse como candidato.El trámite de hoy ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato apenas es la primera aduana que tienen que pasar los aspirantes a la candidatura por la vía independiente, falta ver si cumplen con los requisitos legales y luego vendrá la etapa de recolección de firmas para que puedan llegar a la elección del año que está por comenzar.El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León -Sapal-recibió la visita ayer de representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, como parte del proceso para que forme parte de la cartera de esta institución en el rubro de Tecnologías Inteligentes de Infraestructura de Agua.El Sapal podría convertirse en un referente para que organismos operadores similares en América Latina que cuando obtengan un financiamiento, cuenten con la orientación técnica y operativa para optimizar la aplicación de sus recursos económicos.