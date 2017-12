Plantean mayor proveeduría

Publicidad

Formación de personal y consumo regional en proveeduría son dos de los retos detallados para el sector automotriz en Guanajuato, detallóLas empresas tienen que estar conscientes de hacer un mayor esfuerzo para formar a sus colaboradores para que se queden (en la compañía). “Un reto importante es la formación del personal”.Empresas grandes como Volkswagen, refirió, han hecho esto, implementando sus propios institutos de formación. Sin embargo, empresas pequeñas no cuentan con esta posibilidad.“La implementación del modelo dual de capacitación es una solución que a largo plazo se puede fortalecer, siempre y cuando las armadoras adopten el sistema para sí y se involucren”.Una buena parte de la rotación en el sector automotriz, señaló Karig, deriva de que existen pocos especialistas en el manejo de altas tecnologías.“Debe haber un esfuerzo para formar mucha más gente, de acuerdo con las necesidades de la industria”. Este trabajo, refirió, lo debe hacer la industria, con el apoyo del estado, no es un tema de cantidad, sino de especialización”, señaló.Con relación al sector proveedor de la industria automotriz, señaló que en términos generales existe una base sólida en el estado.“Sabemos que estos proveedores siguen importando mucho de sus insumos porque no los encuentran fácilmente en México”.Para este rubro, hay una gran oportunidad de desarrollar ese nivel de proveedores en empresas pequeñas, señaló.Estos pequeños proveedores requieren mayor apoyo para alcanzar los niveles de calidad, productividad y tecnología que necesitan las compañías automotrices.“Debe haber proyectos integrados en conjunto, industria, gobierno, instituciones educativas, para poder incentivar ese nivel de proveeduría”.