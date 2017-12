Publicidad

Dos ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están arrumbadas y olvidadas en un taller mecánico de la colonia Portales de la Arboleda.Según el vecino Enrique Rocha, las unidades, con números de serie 1283 y 2412, están paradas desde hace más de 8 años sobre la avenida José María Cruz esquina con la calle Bosques de Colorines.“Hace 8 años llegué a vivir a la colonia y desde entonces están paradas, yo no veo que los mecánicos les hagan reparaciones. Creo que ya es hora de que se las lleven de aquí, no tienen ya ninguna función y no le veo chiste que estén estorbando y ocupando espacio sobre la avenida”, apuntó el señor Rocha.La ambulancia 1283 de ‘Traslados Programados’ es la unidad más dañada, se le observa con llantas ponchadas, grafiteada, sin defensa, toda empolvada; y el vehículo 2412 de ‘Traslados Zonales” se ve en mejores condiciones porque está encerrada en un terreno protegido con malla ciclónica.Según personal del IMSS este tipo de ambulancias ya no estaban cuando llegó la actual delegación a cargo de Sergio Andrés Santibáñez Vázquez.Mencionó que el IMSS desde hace 4 años a la fecha cuenta con 14 ambulancias nuevas que reciben mantenimiento subrogado de taller con Grease Monkey.“No sabemos con qué fin las mantengan en ese lugar. Me parece que el IMSS debe ser cuidadoso con sus unidades aunque ya estén dadas de baja, al fin son ambulancias que dan o dieron servicio público a la ciudadanía y al finalizar su vida útil creo que deben ser destruidas para evitar que sean utilizadas con otros fines. Que el IMSS venga a checarlas y haga algo al respecto”, recomendó el vecino David Huerta.