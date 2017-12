Encuentran cuerpo de fotógrafo desaparecido

Publicidad

Luego de la identificación por parte de familiares la Fiscalía General del Estado (FGE), quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de diciembre.La FGE entregó el cuerpo este viernes a sus familiares para que puedan sepultarlo. De inmediatoEl Servicio Médico Forense confirmó que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, al recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente.

Luis González Contreras desapareció hace diez días. Foto: Cortesía.

Hasta el momento no hay ningún detenido relacionado con el crimen pues el cuerpo de González Contreras fue encontrado desmembrado y colocado en bolsas en el basurero municipal de Chelem.La necropsia reveló que el cuerpo, por lo que se presume intentaron incinerarlo.El fotógrafo de eventos sociales estaba reportado como desaparecido desde el pasado 19 de diciembre. Declaraciones de su familia indican que el fotógrafo cenó la noche anterior con su hermana pero no lo volvieron a ver.La Fiscalía descartó que el móvil del asesinato corresponda a una ejecución, es decir, no está relacionado con el crimen organizado.