¿Qué ha pasado con el 'Lord Nazi Ruso'?

“Lo único que nos dice es que no firmará nada hasta que lleguen sus abogados y es difícil coincidir con ellos, son de oficio y están asignados en Cancún donde se sigue su proceso, hasta donde lo han llevado en algunas ocasiones para darle seguimiento a su investigación”, explica una empleada de la comisión, quien pidió omitir su nombre.



“Solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y a la dirección del penal mantenerlo en esta área conocida como segregados 2, donde está gente que no quiere o no debe estar en el patio por su propia seguridad”, comentó el presidente de la CDHE.

Cumplió siete meses de reclusión en un área de segregados del Centro de Reinserción Social en Quintana Roo, pero nadie se acuerda de él. Se trata del ucraniano Aleksei Makeev, conocido en redes sociales como El Ruso.Actualmente, no hay reportes de que alguien lo haya visitado en prisión y los únicos con quienes ha tenido contacto pertenecen al personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE).En mayo de este año intentaron lincharlo en Cancún por insultos racistas contra mexicanos.En la gresca éste hirió a un joven con un cuchillo, quien finalmente murió en un hospital.Por seguridad, autoridades locales lo trasladaron al Cereso de Chetumal, habitado por 800 convictos. También se hizo viral en redes con el hashtag #LordNaziRuso, pues solía subir videos en YouTube donde insultaba a los mexicanos.Sin embargo, El Ruso ha encontrado en prisión la solidaridad de sus compañeros, quienes lo abastecen de ropa, porque llegó sin nada, y a veces le comparten comida. De hecho, los días de visita, familiares de los internos de la misma área le convidan de los alimentos que llevan para sus parientes.El mismo 22 de mayo, la oficina del ómbudsman Harley Sosa Guillén emitió una medida precautoria para salvaguardar su integridad física y recomendó que permanezca en el área de segregados, por ello no ha ido al patio del penal por temor a ser linchado.El área de segregados está cerca de las oficinas de la dirección del Cereso. Son dos áreas que suman 50 reos, quienes conviven entre sí.Además, la visitadora revela que Makeev no tiene ningún tipo de apoyo diplomático: “Lo que hacemos es verificar que reciba atención adecuada y hasta ahora no ha referido que violen sus derechos humanos”.La Comisión pidió que el ruso recibiera terapias en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), para que recuperara la movilidad en manos y piernas, por lo que es llevado a ese lugar.La institución afirmó que las indagatorias continúan y la integración de evidencias para la audiencia intermedia en contra del ciudadano de 43 años, por el delito de homicidio. Aunque falta desahogar las diligencias periciales siquiátricas solicitadas por la defensa.Aunque su proceso lo tiene un Juez en la ciudad de Cancún, El Ruso permanecerá recluido en Chetumal. Será un Juez Oral quien determine su situación legal.