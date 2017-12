Winocur, la edecán más amada por México

Publicidad



“No se le puede juzgar como alguien que simplemente se subía a la ola. Yo que la conocí desde antes de que fuera famosa, sé que la mejor manera de recordarla es como una periodista lista, aguda, testaruda y con una filosofía que repetía: se destaca destacando”.



Así que la tenacidad fue su sello. Jorge Zarza lo reafirma: “Cuando la conocí, era una flaquita, güerita que quería ser conductora de noticiarios. Y lo consiguió. Llegamos juntos a la recién inaugurada TV Azteca. Era el 94 o 95. Ella siempre fue firme en sus ideas”.



El conductor dice que esa personalidad le venía, quizá, por su ascendencia argentina. “Su familia era de allá, de hecho, creo que nació en Argentina y muy niña se la trajeron a la Ciudad de México. Pero alguna vez que me invitó a comer empanadas y tomar mate, descubrí que se le salía el acento argentino con su familia”.



“Se me achaca a mí”, dice Zarza, divertido. “Y ahora lo tomo como una anécdota que nunca me interesó aclarar y ahora ya ni caso tiene porque Anita ya se fue pero la verdad es que ella se refería a la nota que acababa de pasar, no a mí. Nunca me faltó al respeto y yo nunca le falte al respeto”.

Casi casi la querían mandar en camión a India, pero eso nunca le importó. Ana Winocur quería hacer la cobertura de la muerte de la madre Teresa de Calcuta y lo iba hacer como fuera.La anécdota la recuerda Jorge Zarza ahora que Winocur ha fallecido víctima de pancreatitis. La noticia de su muerte se conoció la madrugada del 5 de junio y Zarza, que estuvo con ella casi dos décadas en varios noticiarios de TV Azteca, platica que esa historia pinta de cuerpo entero a la periodista.Así fue como la egresada de la Carrera de Comunicación en la UAM Xochimilco, empezó a trabajar como modelo antes de ingresar a TV Azteca.La periodista y conductora de Hechos Meridiano, fue edecán para promocionar productos farmacéuticos y también en congresos médicos, contó en Historias Engarzadas.Muchas veces Zarza fue testigo y “sufrió” ese carácter de Winocur: “Un día, ni me acuerdo ya la razón, tuvimos alguna diferencia y me fue a tocar la puerta de la oficina y me encaró. Me dijo: ‘Yo soy persona de una palabra’ Y me extendió la mano. ‘Amigos’, me dijo. Así era ella”.Por esa cercanía es que ahora Zarza recuerda con humor el incidente que sucedió durante uno de sus noticiarios y que en YouTube es famoso: Winocur, pensando que su micro está apagado, suelta un “Y sí, eres un pend...”.Mariano Riva Palacio, quien actualmente conduce esa emisión, reconoció a Winocur como la iniciadora de ese noticiario peto también recordó su labor en Hechos 7 y Meridiano. El fallecimiento de Winocur lo dio a conocer su colega, Lily Téllez en Twitter. “Descanse en paz Ana Winocur, ex conductora de Azteca”, escribió.A la periodista, que tenía 44 años, le sobreviven dos hijos.