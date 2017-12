Turista mata a oso a disparos dentro del zoológico

Publicidad

Un turista chino mató a un oso negro en peligro de extensión dentro de su jaula del zoológico con una AK-47.El hombre aseguró que lo hizo por simple "curiosidad".Los hechos ocurrieron durante una visita turistica a Myanmar y según explicó el hombre, mató al oso después de haber obtenido un permiso del gobierno del estado de Wam en Myanmar que limita con China.Según informó el diario Beijing News, el hombre también afirmó que el arma se la dio el gobierno local."El Video no tenía permiso de ser compartido. No sé qué turista subió el video a Internet en China. Fui condenado por los usuarios de la web. Me gustaría aclarar el asunto" Dijo en su recuento.En el video se puede ver como el hombre se acerca a la jaula portando un arma larga y de un disparo terminó con la vida del animal.Al parecer, el oso estaba a punto de ser ejecutado por el gobierno después de haber herido a una persona. El hombre dijo que se enteró de ello y decidió preguntar si podía matar al oso. Insistió en que había obtenido un permiso para matarlo.