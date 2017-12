Para el próximo año se espera en Purísima un nuevo panteón

Publicidad

Para el próximose espera que Purísima del Rincón cuente con un nuevoMunicipal; es uno de lospara antes de que termine la actual administración.ElJuventino López Ayala aseguró que la obra que inició en la administración 2008-2012 será una realidad el próximo año.El terreno que se destinó para este ambicioso proyecto se encuentra ubicado sobre el camino a la comunidad Guanajal, pasando la colonia Guanajuatito.Aunque la obra ya cuenta con algunos año en proceso, el terreno destinado para este fin no contaba con las condiciones adecuadas, así lo señalaron algunos vecinos cercanos, pues se encontraba cerca de un banco de tepetate, lo que ocasionó que estuviera varios años detenida.El proceso de la obra sólo presenta la construcción de dos columnas de gavetas y la fachada de lo que será el panteón, mismas que ya presentan algunas grietas.Las autoridades indicaron que para esta zona del municipio se tienen contempladas más obras, además del panteón.López Ayala dijo que el predio en donde se inició la construcción del panteón no contaba con la documentación que se requiere, por lo que fue uno de los factores que originaron que se detuviera la edificación.“En este predio teníamos un problema, que no se encontraban los documentos, aunque sabemos que el Municipio los adquirió”, dijo el servidor público, aunque ya fue resuelto el tema.Comentó que para no arriesgar la inversión construyendo sobre un lugar sin documentos, se comenzó a trabajar en la zona que sí los tiene, la cual está a unos metros más adelante; lugar en donde ya se ven a las máquinas trabajando; esto sólo mientras se realiza el proceso de regularización del primer terreno.Cabe señalar que aun se está gestionando el monto de la inversión la cual será de Gobierno del Estado.También comentó que, aunado a este proyecto, se construirá el edificio del Centro de Atención Múltiple (CAM) y el del Instituto Estatal de Capacitación (IECA), ambos con inversión estatal y municipal.