Choque por alcance de zona centro deja como saldo daños materiales

Unpor alcance en la zona Centro de San Francisco del Rincón dejó como saldomateriales.El reporte al 911 movilizó a los agentes de Tránsito Municipal al lugar señalado para brindar suEntre los vehículos involucrados se identificaron un auto de la marca Chevrolet, negro, modelo 2012, tipo sedán, así como una camioneta Toyota, blanca, pick-up.De acuerdo a los testigos, la conductora del vehículo negro, de nombre Cynthia, de 25 años, circulaba en dirección de sur a norte, sobre la calle Hidalgo, y al llegar al cruce de la Madero impactó la parte trasera de lade frente.Al parecer no logró frenar el vehículo cuando y alcanzó a golpearlo, y debido a que en ese momento el tráfico era lento no se registraron grandes daños.Tras el reporte, se presentaron al sitio del incidente vial los elementos de Tránsito para atender la situación, mismos que se entrevistaron con los involucrados, quienes manifestaron que no presentaban lesiones por lo que no era necesaria la intervención de ninguna unidad médica.