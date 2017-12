Ministeriales baleados investigaban sobre un robo en la ciudad

Publicidad

Los dosde Investigacióndel Ministerio Público atacados ael miércoles en Manuel Doblado, investigaban sobre un robo en esta ciudad; el oficial herido se encuentra estable.Así lo informó el director de Investigación de Unidades Especializadas Región A, Jesús Aguilera Saldaña, la mañana de ayer.Sobre los hechos, se dijo que cerca de las 4:15 de la tarde de ese día, el agente Gerardo, de 32 años, resultó lesionado por proyectil de arma de fuego cuando se encontraba con un compañero de Investigación Criminal investigando un robo en la calle Guadalupe Victoria, de la colonia La Loma, de la mismaAmbos elementos fueron sorprendidos por 7 hombres de una camioneta tipo Pick-up, de la cual no se dieron datos para no entorpecer la investigación.También señalaron, que el otro agente no resultó lesionado; ya que al llegar al lugar uno de ellos se dirigió al inmueble donde se realizaban las investigaciones, mientras que el otro permaneció en la camioneta.Los agresores llegaron y comenzaron a disparar en contra de los dos oficiales, el oficial permanece en el vehículo intentando ponerse a salvo.Al darse cuenta que la agresión persistía trató de bajar de la unidad y correr al lado contrario de los agresores, intentando ponerse a salvo en el interior de una vivienda.Aguilera Saldaña informó que las balas que recibió el oficial Gerardo fueron en el hombro derecho, pierna y mano izquierda, así como a la altura del abdomen y del glúteo; por el momento su estado de salud es considerado estable pero delicado.