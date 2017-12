Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Escuchar música o ver un video en el celular puede ser el mejor entretenimiento durante el trayecto a tu escuela o trabajo; sin embargo, sabemos que en Youtube al momento de minimizar la app se detiene lo que estás viendo y es muy molesta la interrupción.Pero ese ya no será ningún problema pues existe una forma para que sigas escuchando música de Youtube mientras usas otras aplicaciones de tu celular al mismo tiempo o respondes un mensaje. Sigue estos pasos:En Android1. Abrir Google Chrome y entrar a la página web de Youtube (youtube.com).2. Pulsa los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana.3. Selecciona la opción que diga "Sitio de escritorio".4. Enseguida te aparecerá un pop up preguntándote si deseas recibir notificaciones, no tienes que aceptar.5. Ahora minimiza la app y sigue escuchando tus videos.En tu celular aparecerá la barra de reproducción.En iOS1. Abrir el navegador llamado Dolphin y entrar a su página.2. Entra a Youtube y elige un video.3. Podrás reproducirlo desde el Centro de Control de tu iPhone.Ya podrás escuchar tus videos sin ninguna interrupción.