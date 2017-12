Suben a pódium guanajuatenses

Publicidad

Equipo guanajuatense de robótica obtuvo el segundo lugar, en el International Robot Sumo Tournament realizado en Japón.Es la primera vez en la historia del torneo que los tres primeros lugares los obtienen participantes extranjeros, en este caso todos fueron equipos mexicanos.A este éxito se suma el que por primera vez una mujer logra subir al pódium de ganadores: Evlyn Torres.El equipo Azimov Team México, está conformado 20 estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, Relaciones Internacionales y Comunicación, todos del Tecnológico de Monterrey campus León.Evlyn Torres, Alejandro Elías García, Francisco Carlos Medina Muñoz, Carlos Hernández -capitán- y Cinthya Bravo compartieron su experiencia en entrevista con am.La conformación del equipo lleva más de diez años, en un inicio solo eran miembros de Ingeniería Mecatrónica, la experiencia les ha ensañado que deben integrar otras áreas.Anualmente participan de 5 a 6 competencias, al menos tres de éstas son en el extranjero particularmente en California y Japón.En 2017 se armaron 32 equipos, en los que participaron 120 robots de 24 países, a diferencia de competencias anteriores esta ocasión la eliminación fue directa.Para las batallas se realizó un sorteo, las peleas duraron 20 segundos, una confrontación completa dura 2 minutos.Azimov inició con cuatro robots, en la primera ronda quedó el primero. Al llegar a octavos continuaban con 3 luchadores, ahí quedó el segundo.En cuartos de final tenían dos robots, de los ocho robots contendiendo que quedaban dos eran de ellos, ahí quedo el tercero.La final la jugaron dos equipos mexicanos, “fue la primera vez que un extranjero queda en primer lugar fue histórico, Japón quedó en cuarto lugar” detalló Alejandro Elías García.Esta competencia es saña, pelear de forma justa demostrar quién es el mejor, trabajar un año para el desarrollo de tecnología.Evlyn Torres se convirtió en la primera mujer mexicana, en subir al pódium en la historia de este torneo.“Para mí fue la primera vez que iba a Japón, no había manejado (robot) fue mi debut”.Lo más difícil de la competencia recuerda, fueron los nervios por no tener experiencia previa, el desconocimiento del adversario, sobre la marcha vas tomando decisiones explicó.En marzo de este año se diseñó a Croqueta, para su elaboración todo el equipo colaboro para que quedara listo una semana antes de la competencia.“Es gracias al trabajo de todo este tiempo, desde el día que se creó Azimov esto se logró, tardaron muchos años el premio es de todos”.Al momento de la premiación, no lo esperaba emocionada y feliz describe como se sintió.“Todo se puede lograr, si tienes las ganas los medios llegan solitos siempre vas a lograr construir lo que quieras no hay barrera. No rendirte ante los retos lo que te guste y quieras hacer, seamos hombres o mujeres”Su reconocimiento también es para los copilotos que la ayudaron a conservar la tranquilidad ante la situación ser el sensey de la situación.Tras la competencia Evlyn reconoció Croqueta el robot-niña tiene cosas por mejorar, dentro de sus cualidades cuenta con porta cuchillas.Este diseño permite que pueda entrar debajo de los otros robots para derribarlos, está construido en aluminio y fibra de carbono.Cuenta con imanes con capacidad de 11 kilos de fuerza magnética, el diseño de transmisión para que todos los engranes trabaje sin problemas mecánicos.Dos motores que permiten que las llantas giren 1,400 vueltas por minuto, el valor estimado de croqueta es de 50 mil pesos, los motores que utiliza son usados también en la Nasa.Un robot competitivo puede alcanzar los 100 mil pesos en su construcción, el patrocinador total fue Grupo de Consultoría en Seguridad y Medio Ambiente lo pagó todo. También recibieron apoyo de la Secretaría de Innovación.Teniendo un apoyo adecuado, se puede reducir la brecha tecnológica compartió el capitán Carlos Hernández“Como país nos toca buscar los medios para el desarrollo, siempre se habla de Japón como punta tecnológica y es cierto, pero tienen un mayor apoyo en este tema”El ingeniero señaló que los competidores asiáticos, no son superiores la diferencia es el apoyo desde el sistema educativo, los recursos económicos.Hizo un llamado al país para concientizar, para demostrar este progreso aun sin los medios lo podemos lograr.“En el momento de la competencia, todos se levantan el cuello y al momento de buscar apoyo nosotros nos encontramos con problemas”.El pertenecer a una escuela privada los limita al momento de pedir ayuda, sumado a que no hay apoyo a la tecnología en el país.“Tenemos la etiqueta de estudiar en una institución privada, se les olvida que somos becados”, señaló Francisco Carlos Medina Muñoz