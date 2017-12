Narran detalles de secuestro virtual

Publicidad

Tras reportarse que las dos víctimas de secuestro virtual de Celaya aparecieron la noche del viernes, sus familiares dieron detalles del delito, que más que una privación de libertad se trató de una extorsión.La Procuraduría de Justicia de Guanajuato, informó que Juana Rodríguez Roche, 50 años y su hijo Emiliano Capi Rodríguez, de 13 estaban ya a salvo.Por dos días consecutivos, sus familiares se manifestaron en las calles de la zona centro para exigir la intervención de las dependencias municipales y estatales.Ma. Concepción Rodríguez Rocha, hermana de la víctima, indicó que el menor recibió una llamada la noche del 26 de diciembre, donde se le pidieron sus datos. Temeroso, entregó el celular a su madre, Juana Rodríguez Rocha.Posteriormente ella recibió otra llamada, donde se le dice que su hijo estaba involucrado en un cártel de la droga, que su teléfono estaba intervenido, y que tenían que abandonar su casa inmediatamente y cambiar el chip de su celular.La persona que les habló les pidió ir a Querétaro, debido a que el menor estaba amenazado de muerte; pero les ofreció protección. Una vez en aquel estado, recibirían más indicaciones.Se les ordenó quedarse en un hotel, les pidió incluso ir a una iglesia y no avisar a su familia. Mientras tanto, a los familiares en Celaya se les exigió la cantidad de 250 mil pesos para tenerlos de vuelta en casa.“Gracias a la asesoría de la Procuraduría logramos convencer a esta gente que no tenemos dinero, que no teníamos ni un peso para pagar un rescate y así nos mantuvimos, y nos regresó a mi hermana en un taxi sin ningún problema de salud, pero asustada aún”, dijo.