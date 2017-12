FELIZ AÑO 2018

Publicidad

Hoy domingo es el último día del año 2017. Este año que termina hoy, estuvo lleno de cosas buenas y no tan buenas. Una de las pésimas medidas del gobierno, fue el gasolinazo. Aumentar el 30% en el combustible, disparó los precios en prácticamente todo.El coraje que nos dio a todos los mexicanos se convirtió en indignación y engaño por parte de Peña Nieto, porque “vendió” su reforma energética haciendo creer a la población que los precios de los energéticos iban a bajar, lo que fue totalmente falso. Fue todo lo contrario: los energéticos subieron de precio en forma desmedida y considerable. Hay evidencias de un desfalco del gobierno de arriba de 250 mil millones de pesos y que requerían con urgencia ese dinero para tapar ese hoyo financiero. Las medidas que se han tomado de que haya gasolineras extranjeras y particulares, no ha servido de nada porque no se ha abaratado el precio y hay fuertes rumores de que se va a volver a incrementar, la gasolina, ahora en enero. Esperemos que no sea así porque entonces con este jalón de la cola al tigre, este se va a enojar y puede ocasionar una grave convulsión social.La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fue el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, a pesar de que hace más de tres años de ese suceso terrible, aún no se sabe lo que realmente pasó. Las autoridades encargadas de esclarecer los hechos, son las que han enredado todo para que no se sepa lo que realmente ocurrió. Los padres de estos jóvenes no bajan los brazos y siguen luchando para que se sepa la verdad, pero al gobierno insensible de Peña Nieto no le interesa que se sepa la verdad.El 19 de septiembre de 1985, ocurrió un terrible sismo en la ciudad de México, pues precisamente 32 años después, el mismo 19 de septiembre de 2017, ocurrió otro sismo, que fue casi igual al anterior. En este último temblor resultaron afectados varios estados del sureste, los cuales todavía están esperando la ayuda gubernamental, tan prometida y anunciada pero que llega a cuenta gotas. Por cierto, la ayuda de diferentes países fluyó de manera inmediata en efectivo y en especie, pero el gobierno no informa cuanto recibió del extranjero y en que se ha utilizado ese dinero. La reconstrucción de vivienda se está ofreciendo con crédito. ¿Por qué con créditos si miles de millones de pesos fueron donados por gobiernos extranjeros? ¿Por qué el gobierno cobra por un dinero que no es suyo y que fue regalado por los extranjeros? Es otra de las corrupciones de este gobierno peñista, que no informa lo que no le conviene y mantiene en la opacidad recursos públicos que deben ser donados a título gratuito.En relación a los destapes, pues en Morena no hubo tal, porque allí nada más una persona manda que es López Obrador. En la coalición dizque ciudadana, donde se juntaron el agua y el aceite, el panista Ricardo Anaya, fue juez y parte y se sirvió de la dirigencia del partido para ser candidato presidencial. Y ataca a los priistas por corruptos, pues él no se queda atrás, porque es igual o peor de corrupto de quienes señala. Un dedo acusa a los priístas y tres lo señalan a él. Desde ahora vaticino que va a quedar en tercer lugar en la votación… Al tiempo. Y con Meade, en el Pri, se abrió este partido a las candidaturas externas, porque este individuo no es priísta. Sus malos antecedentes, sobre todo lo del gasolinazo van a pesar en las votaciones. Él es el continuismo y seguir por un camino ya andado y que no ha dejado saldos positivos.La verdad que sería un gran avance democrático para México que ganara un candidato independiente. Ya sea el bronco o Margarita Zavala. Librarse de los partidos sería dar un paso gigantesco para liberarnos de las ataduras de la partidocracia. Esperemos que gane un independiente. Aunque las candidaturas independientes están llenas de obstáculos impuestos por los propios partidos que fueron los que legislaron e impusieron numerosos candados para ser candidato ciudadano.POSDATA UNO.- La obra pública en Celaya es un desastre. Es de mala calidad, cara, mal planeada, provoca innumerables molestias, se tarda normalmente meses después del tiempo programado para terminarla. Las autoridades hacen lo que quieren y no toman en cuenta las molestias para los vecinos, transeúntes, y las graves pérdidas para los comerciantes. Esto debe terminar.POSDATA DOS.- LES DESEO QUE ESTE AÑO QUE MAÑANA ENTRA, SEA MEJOR QUE EL QUE TERMINA. LES DESEO QUE DESPIERTE SU DERECHO CÍVICO A LA PROTESTA SOCIAL. QUE SU SITUACIÓN MEJORE EN TODOS ASPECTOS. Y QUE CUMPLAN LAS METAS QUE SE PROPONGAN REALIZAR. ¡¡¡¡¡FELIZ AÑO 2018!!!!Comentarios y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio