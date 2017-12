Publicidad

Me llamó la atención, el artículo escrito por Arturo Damm, en donde habla de las fuentes de incertidumbre para México, del que voy a tomar en esta ocasión, algunas ideas. Habla en primer término de la reforma fiscal de Trump, a la que ya me he referido en artículos anteriores. Menciona lo que, en pocas palabras, puede expresarse como posible solución para nuestro país y que sería bajar impuestos, puesto que la tasa de EU se está reduciendo de un 35 a un 21%, lo que finalmente repercutirá en captación de inversiones directas extranjeras, pues con la tasa más atractiva, seguramente habrá menos inversiones en nuestro país, cuestión que Hacienda, no quiere reconocer o bien minimiza los efectos. La primera pregunta que surge, es si el Gobierno Federal, en todo caso a través de Hacienda, está dispuesto a hacer esa disminución de impuestos. La respuesta inicial, ha sido negativa, pues alega Hacienda, que México sigue siendo competitivo, con la tasa actual del ISR, y que se compensa con los impuestos que cobran los diferentes gobiernos estatales de nuestro vecino país del norte. La realidad es que la tasa efectivamente está disminuyendo en Estados Unidos y nuestras autoridades no lo ven de esa manera. Habrá que ver en todo caso, los efectos de lo que sucede en nuestro país, esperando que no sea muy tarde, para tomar las decisiones pertinentes. Al efecto el SAT, dice que vigilará que firmas no eludan el pago del ISR, con filiales de países extranjeros, lo que nuevamente está por verse. Otra fuente de incertidumbre, es la relacionada con la posible salida de los Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio que tiene signado con nuestro país y con Canadá. Menciona el artículo citado, que independiente de que esto suceda en el peor de los casos, México debe abrir sus fronteras a cualquier parte del mundo, cuestión que no ha hecho de manera eficiente, pues fue muy cómodo aceptar el Tratado de Libre Comercio, sin preocuparse mayor cosa, por abrir nuevos mercados, lo que también traerá repercusiones en nuestro país, si eso sucede. Hay que reconocer, sin embargo, que el equipo que está negociando, principalmente con EU, ha sido muy eficiente. Habrá que esperar las pláticas subsiguientes que se llevarán a cabo en Canadá en fechas próximas. Esperamos pues que los resultados sean favorables a nuestro país, pero vale la pena insistir en que México debe abrir urgentemente sus fronteras a otros países. La tercera fuente de incertidumbre que cita el artículo, es la elección Federal que cada día se aproxima más en nuestro país. Se ve un panorama incierto en la elección, pues no se sabe que partido o candidato va a ganar, lo que no deja de ser una incertidumbre que afecta a todos los ámbitos del país. Es importante que todos los candidatos, presenten un verdadero plan de trabajo, en donde dejen muy en claro, no sólo los porqués, si no como van a solucionar los problemas planteados, cuestión qué hasta la fecha, sobre todo uno de los candidatos, que por cierto va adelante en las encuestas, o no lo ha hecho o bien las soluciones que propone son inviables. Se debe centrar las propuestas en el punto más relevante, que es elevar la economía mexicana, que es clave para que todo se mueva de manera favorable. Actualmente hay mucha desigualdad entre la pobreza y la riqueza, por lo que es urgente disminuir la brecha actualmente existente, pues lejos de combatir la pobreza, origen de muchos de nuestros males, se ha incrementado la misma, por lo que ahí están las cifras que lo demuestran. Añadiría en lo personal, el tema de la inseguridad que está ligado al tema de la corrupción, en donde el candidato ganador de las elecciones, debe poner especial interés, pues a nivel nacional e internacional, México es considerado de los países más inseguros y más corruptos, pues así lo dicen las estadísticas. Aprovecho nuevamente la oportunidad de desearles a todos, que el año próximo, sea pleno de salud y paz y que se cumplan uno a uno, todos los propósitos planteados.