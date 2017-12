LA PIROTECNIA NO ES UN JUEGO DE NIÑOS

Publicidad

Esta fotografía fue la última tomada por Lionicio Lira el domingo 26 de septiembre de 1999, él murió a consecuencia de la explosión que envolvió en el llanto y la tragedia a los celayenses. Los “juegos pirotécnicos” se convirtieron en un instrumento fatal. Eso parece que ya lo olvidamos.Un cohete, dos o tres explotando cerca de la casa, no es lo mismo que toneladas acumuladas que puedan explotar de forma inesperada. Ese es el riesgo. Hace años los vendedores de cohetes jugaron con la vida de cientos de personas: 72 murieron, 350 quedaron lesionadas, según cifras del Movimiento Ciudadano Celayense (MCC).Ese día negro nunca hubiera llegado si la autoridad municipal, hubiese otorgado de manera correcta el certificado de seguridad, en los términos del artículo 35 de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que señala, “las instalaciones, almacenes y polvorines serán adecuados para preservar de daño a las personas o a las cosas, así como las medidas para evitar accidentes y robos”.Instancias como la de, estaban obligadas de acuerdo a la misma Ley Federal, antes citada, a vigilar que los “comercios y demás establecimientos” cumplieran con las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y producción que se determinen en el Reglamento”. Ellos no cumplieron, por eso fueron denunciados penalmente con otros funcionarios, y se mantuvieron amparados por más de un año, viviendo en la zozobra y el miedo de ser encarcelados.Si esta instancia municipal hubiese advertido que las empresas o la empresa que almacenaba cientos de kilos de material explosivo no cumplía con las normas básicas de seguridad, entonces la Secretaría de la Defensa Nacional podría haber negado, suspendido o cancelado los permisos…, ya que entrañaban un peligro para la seguridad de las personas, e instalaciones, de acuerdo al espíritu de la Ley antes mencionada.Es a la Presidencia Municipal a quien corresponde otorgar el visto bueno, una vez fiscalizado el lugar y observar que cuenta con todo el protocolo de seguridad, pero según los documentos que aporta el libro(Editorial Gugorrones, Impreso en México, Primera Edición 2008), el 10 de septiembre le fue otorgado el permiso a la Abarrotera Celaya, con el pago módico de $ 150.00, la tesorería extendió el permiso para vender pirotecnia desde el 9 de septiembre al 9 de octubre de 1999. Solo que olvidaron un detalle, en ese sitio se almacenaban 4 toneladas de pólvora en barriles, que dieron inicio a una de las mayores tragedias en el mundo por “juegos pirotécnicos”A partir de estos sucesos, la administración municipal, le puso énfasis al tema de los juegos mortales, llamados pirotécnicos. En el reglamento de Bando Municipal de Buen Gobierno del Municipio de Celaya, Gto, se consideró como, “la quema de castillos, petardos, elevar globos aerostáticos artesanos, detonar cohetes o fuegos pirotécnico”. Igualmente: Depositar cualquier tipo de material explosivo en la vía pública o en lugares no autorizados.En ese sentido el Artículo 43 de dicho Reglamento, señala que “Los elementos de la Guardia Municipal procederán de inmediato a la detención de la persona cuando se trate de una falta flagrante, es decir, que se sorprenda al infractor en el momento de estarla cometiendo o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, lo persiga materialmente y lo detengan”.Han transcurrido los años, y nuevamente la ligereza ha tomado el lugar de la responsabilidad. Los cohetes, siguen vendiéndose en los lugares mas insospechados. Según reportes de fiscalización, en el curso de la semana pasado se incautaron cerca de 700 kilos, esta cantidad es mínima si consideramos que en el domingo negro estallaron cerca de 4 toneladas en un solo lugar.La venta sin control, y la quema de pirotecnia es una ruleta rusa, en cualquier momento puede surgir otra tragedia. Los responsables directos serán los empleados municipales que tengan en sus manos la responsabilidad de fiscalizar (fiscalización), los que no detengan en flagrancia o por denuncia ciudadana (Seguridad Municipal) a los vendedores y usuarios de pirotecnia. Y claro, el funcionario del que dependan directamente esas dependencias.Creo que los sucesos del domingo negro no se deben olvidar. Jorge Acuña, hoy candidato independiente a la Presidencia Municipal, fue uno de los funcionarios que no tuvieron inconveniente en que se permitiera la venta de pirotecnia en el lugar que enlutó a Celaya, el oficio se exhibe en el libro que he citado anteriormente, y que el MCC me ha hecho llegar. No se trata de utilizar el pasado para estigmatizar, pero no podemos borrar estos episodios, hay que enfrentarlos y asumir en los hechos, congruencia y responsabilidad.