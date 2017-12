“Más de lo mismo, con los mismos”

Publicidad

El periodista Álvaro Delgado escribió en la Revista Proceso del 29 de noviembre: “Meade es el candidato de la “complicidad” de gobiernos “corruptos y sanguinarios””: Jorge G. CastañedaMe llegó por Whatsapp una cápsula editada en donde Jorge Castañeda Gutman señala que José Antonio Meade K. es el candidato de la complicidad; de inmediato fui a ver La Hora de Opinar (Televisa) del 27 de noviembre del presente, en donde, en vivo desde Nueva York, Jorge Castañeda advierte: Meade es el candidato de Peña y del PRI, y no hay un nuevo y un viejo PRI, solo hay el PRI… ¿Puede Meade deslindarse de EPN para ser un candidato eficaz y honesto?, ¡no!, Meade es el candidato de Peña… Supongamos que “Meade” es impecablemente honesto; el problema no es eso, el problema es la complicidad, pensando en voz alta, tengo algunos casos complicadones de sus pasos diversos por secretarías de Estado: cuando llega a la SEDESOL Meade, todos sus colaboradores señalaron la corrupción que dejó Rosario Robles, que se robaron hasta los ceniceros (“No te preocupes Rosario”, le dijo EPN a la Robles); ¿qué hizo José Antonio Meade?, ¡nada!... Una parte importante de los cien millones de dólares que se le entregaron a Josefina Vázquez Mota (candidata presidencial y al EdoMex por el PAN y Secretaria de Estado con Calderón) y a Juntos Podemos (fundación que conduce) fue a través de la SER encabezada por Meade,... de nuevo, no se los chingó Meade, se los chingó Josefina, pero yo si he estado ahí (Castañeda fue Secretario de relaciones Exteriores con Fox) y créeme, si pasaran por mi escritorio cien millones de dólares ¡Si me daría cuenta!… Ya empezaron a circular las fotos de todos los abrazos de Meade y Javier Duarte (exgobernador de Veracruz, hoy preso), porque en el 2012 cuando Javier Duarte (Veracruz), Cesar Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Eruviel Ávila (EdoMex), le entregaron enormes cantidades de dinero de sus gobiernos estatales (PRI) a la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿quién era el Secretario de Hacienda de Calderón? y que por cierto, con toda honestidad (sin lealtad), confesó que votó por Peña (PRI), aunque Meade trabajaba para Calderón (“PAN” entrecomillas)... La “Estafa Maestra” señalada por Héctor Aguilar Camín como un enorme acto de corrupción, ¿de dónde viene el dinero de “La Estafa Maestra”?, pues de la SHCP (qué encabezó Meade)… La campaña de Alfredo del Mazo (EdoMex) que todos dijimos que enormes dineros del erario fueron a parar a esos cofres para la campaña, ¿de qué cofres salieron?, en principio el único cofre que hay es el de Hacienda… no quiero aburrirlos (pero), ¿de todo esto Meade no sabía nada?, ¿nada, nada, el no se enteró?...Conforme veía el citado programa de la Hora de Opinar, el hígado se me hacía charamusca, no por las tranzas y corruptelas del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto (nada nuevo), tampoco por las complicidades y corruptelas del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (esquirol del PAN) o del payaso de Chente, tampoco por las deslealtades y traiciones que acompañan a estos personajes, no por la deshonestidad exhibida de Josefina y de Rosario y de los exgobernadores, sino por el daño que este tipo de gobiernos y congresos han hecho a las instituciones electorales y de impartición de justicia, llevándolos a tal estado de desintegración, cooptación y destrucción, que hoy se pueden señalar actos de corrupción de políticos y gobiernos mexicanos: en televisión, a todo color y para conocimiento de todo el mundo ¡Sin que pase nada!; porque hoy y ayer, con gobiernos de todos los colores, la impunidad es la marca de la casa en la clase política y gobernante mexicana, en detrimento del patrimonio nacional y del futuro y bienestar del pueblo de México. Hoy, con las palabras de Jorge Castañeda a quién saludo respetuosamente, podemos afirmar que tenemos en la presidencia de México a un hombre corrupto avalado por instituciones y tribuales electorales omisos y cómplices que no quisieron ver que es “ilegal” y antidemocrático avalar que un candidato, que hace trampa, como la hizo EPN, sea elegido como gobernante o como representante en el Congreso.Lo vimos con las elecciones en el EdoMex y en Coahuila, lo sabíamos con la elección de EPN y lo confirmamos con las nuevas leyes de inSeguridad Interior y de censura a señalamientos de actos de corrupción de políticos y gobernantes; México es el laboratorio de un modelo de represión y control que desde los poderes reales, no los del payaso que gobierna o el que va a gobernar a México (porque en mi opinión ni Meade, ni Anaya, ni AMLO, ni Margarita sirven), pretende el control de pueblos y naciones para servir a los grandes capitales, hoy en poder de menos del 1% de la población mundial, en detrimento de la calidad de vida de millones… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.