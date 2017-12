Publicidad

Cada año los tenemos presentes, hacemos todo lo que está en nuestras manos para cumplirnos, nos comprometemos y volvemos a fallar con los propósitos de año nuevo.Aquí enlistamos algunos de los propósitos más comunes y te damos consejos para poder llevarlos a cabo sin morir en el intento.Todos queremos ser amados y compartir nuestra vida con una persona comprometida con nosotros y nuestros proyectos, pero debemos tener en cuenta que una relación no sólo se trata de recibir, pues ambas partes deben mantener un equilibrio.Comunicación, confianza y compromiso es la clave para una relación sana y duradera.Y si aún no estás en una relación pero te gustaría que llegara pronto esa persona especial, procura conocer bien y tener claro lo que buscas en una relación.Sabemos que no existe el hombre perfecto, pero eso no significa que tengas que soportar comportamientos que no te gustan, así que mejor ten en mente el tipo de hombre que te gustaría y busca a alguien que se adapte a eso (pero también hay que ser realista).Dependiendo de la edad que tengas tendrá más peso este propósito, pero hay que tener presente que el cuerpo nos pasa factura y cuidar nuestra salud es inminente.Deja de aplazar esa visita al doctor y hazte los chequeos que necesitas, comienza a comer más frutas y verduras, menos refrescos y chucherías, disminuye tus vicios.Visita al nutriólogo para que te dé un plan alimenticio que se adapte a tus necesidades.Comienza a cocinar más en casa en lugar de comer en la calle, compra tuppers y organiza tus comidas de la semana.No sólo notarás un cambio en tu salud para bien, también te sorprenderás de lo mucho que ahorrarás organizando mejor tus compras.Enero es el mejor mes para los gimnasios, todos pagan la mensualidad y comienzan muy inspirados, sin embargo la inspiración se borra al día siguiente del primer entrenamiento, debido al dolor muscular que nos queda por querer abarcar todo en un sólo día.Para que no nos pase eso debemos comenzar haciendo cosas pequeñas, no siempre será necesario pagar un gimnasio, puedes empezar caminando más, subiendo más escaleras en lugar de usar el ascensor, tener un día a la semana en el que dejes el auto en casa y camines un tramo de regreso, saca a pasear a tu perro, busca tutoriales de gym en casa, crea rutinas de 30 minutos, pero sobre todo ¡diviértete!No veas el ejercicio como un tormento, sino como un hábito, dale la misma importancia que le das a bañarte, comer o lavarte los dientes. Ejercitarte no es un lujo, es una necesidad.Ponte metas más profundas, no sólo pienses que te hará conseguir tu peso deseado, piensa que mejorará tu salud, te hará liberar endorfinas que te pondrán más feliz, te dará más energía para llevar a cabo tus actividades del día a día y te sentirás menos cansado.Sólo se vive una vez, arriésgate a conocer lugares nuevos, a probar sabores nuevos, a acumular experiencias.Sabemos que a veces los horarios del trabajo y el presupuesto no son de mucha ayuda para quienes aman viajar, pero no hay que ponerse limitaciones, puedes ahorrar lo que te gastas los viernes en unos tragos en el bar y guardarlo para llenar el tanque de gasolina, ir a un cerro a acampar o ir a conocer los pueblos mágicos cercanos a tu ciudad.Aprovecha ofertas y descuentos en aerolíneas y anticipa la compra de tus boletos, eso te hará ahorrarte unos cuantos pesitos.La única y verdadera clave para ahorrar más es gastar menos y no es algo nuevo.Y aunque esto contradiga al punto anterior 'sólo se vive una vez', también hay que tener en cuenta que es necesario contar con un ahorro para emergencias.La mejor forma de comenzar a ahorrar es cuidar nuestros gastos, olvídate de los gastos hormiga, esos son los verdaderos saboteadores de nuestro plan de ahorro.Si cuentas con fondo de ahorro por parte de tu empresa, inscríbete con una pequeña cantidad.Controla las salidas con los amigos y lo que gastas en ellas, tal vez puedas ahorrarte lo del postre y guardarlo en el cochinito.Agrega el ahorro a tu presupuesto. Un error común es pensar que debemos ahorrar lo que nos sobre, pero si no sobra nada, no ahorramos nada y así se nos va el año. Un tip es que el día de pago separes los gastos que debes hacer e incluyas una pequeña cantidad para ahorrar, esa cantidad deberá estar separada del dinero 'libre' e incluso guardada bajo llave, olvídate que la tienes, no recurras a ella a menos que sea una emergencia real, al final del año tendrás una cantidad considerable.Haz una lista de compras, no compres nada que no necesites, prioriza tus gastos y deja 'para la próxima' lo que no es tan relevante.Prepara tus alimentos en casa, realiza un menú semanal para saber qué necesitas comprar y métele creatividad. No toda la comida debe ser salida de 'Master Chef'. Nunca está de más experimentar nuevas cosas, podrías despertar al cocinero dentro de ti.Sí te llega dinero extra, no lo gastes, inviértelo en cosas que sabes que te van a servir.Ahora que sabes cómo hacer para cumplir con tus propósitos, esperamos los lleves a cabo y seas constante. Recuerda que la motivación no sirve para nada sino la acompañas con acciones.