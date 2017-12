Anhela Boselli un gran año

Publicidad

Mauro Boselli es un Matador que tiene sus retos muy claros para 2018.El tricampeón de goleo con La Fiera ha grabado en la mente sus propósitos con cincel y martillo, bien delineados para el año que nacerá en unas horas más.Mauro afirma que cumplir una meta le llevará a hacer realidad otra y todo en pro del equipo.El argentino comparte sus retos sin chistar y con la confianza en sí mismo de saberse clave en el esquema de Gustavo Díaz.Primer reto: “Calificar a La Fiera”.Y no sólo a una Liguilla, el Matador expresa un ‘¡Claro!’ contundente cuando se le pide especificar si se refiere a las dos Fiestas Grandes del 2018.Por ahora podría lucir difícil el reto si nos basamos al reforzamiento del equipo, que no lo ha habido hasta el momento como muchos quisieran, sin embargo, mantener al cuadro base y a las piezas ofensivas importantes del torneo anterior, son armas que le pudieran dar al León los boletos.Segundo reto: “Alcanzar la octava estrella”.Para el Matador, el 2018 suena lindo para volver a coronarse con el León.Mauro sabe que el Club esmeralda es de los históricos del fútbol mexicano y por ese estatus debe pensar, prepararse y jugar como serio contendiente para el título.En el torneo que se avecina se cumplirán ya cuatro años desde la última estrella. En este lapso lo más que se ha acercado La Fiera es a dos fases de Cuartos de Final y a dos Semifinales.Por tanto, la urgencia natural de todo equipo grande se hace evidente.Tercer reto: “Acercarme a los 136”.En esta meta del Matador hay mucho.En primer término una mirada fija a convertirse en el máximo goleador de La Fiera alcanzando al Dumbo López y su récord histórico y por qué no, desbancarlo.Desde su llegada en 2013, el ariete promedia 21 goles por año portando el escudo leonés.Mauro toma conciencia de su cuota anual como esmeralda en la red enemiga por lo que tiene la confianza en que su letalidad como goleador lo pondrá en el 2018 a tiro de piedra para ponerse en la cima histórica.Por otro lado, el que Mauro confíe en llegar a esta cifra habla de que habrá un Boselli como esmeralda para buen rato. Una treintena de goles parecen muchos, pero a un ‘Killer’ no se le descarta nada.Así es como se ve Mauro para el siguiente 2018, un goleador que se alimenta de retos y confianza para lograrlos.‘Un abrazo y buen Año’, palabras de Matador.