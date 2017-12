Es hora de levantar

Publicidad

En su torneo de arranque no lo fue, pero debe ser ahora. Desde ya, los refuerzos del Club León para el pasado Apertura 2017 deben convencer. Es su momento, cuando solo ha llegado un refuerzo (Emanuel Cecchini) y la responsabilidad recae sobre ellos.Para el inicio del torneo pasado, los Esmeraldas lograron amarrar a ocho jugadores; uno de ellos, Andrés Mosquera, único que terminó brillando y tapando las lesiones tanto de Diego Novaretti, como de Guillermo Burdisso.La cara opuesta la vivió Alan Cervantes, que tras llegar de Chivas y presumir potencial, no se pudo hacer del lugar en la titularidad; tan solo acumuló actividad en ocho juegos de liga con un máximo de 177 minutos. En Copa, las oportunidades llegaron en tres compromisos y más de 200 minutos, sin poder permear en el funcionamiento del cuadro. Para el nuevo Clausura 2018, el jugador ya no seguirá con la Fiera.León tiene principalmente una tercia de jugadores que requieren dar el estirón. Se trata del defensor paraguayo Iván Piris, el mediocampista argentino Maximiliano Cerato y el delantero argentino Álvaro Ramos, que al no tener nuevos refuerzos en el equipo, tendrán que tomar la estafeta.Los tres jugadores prometieron desde su llegada, pero con la Fiera no han tenido sus mejores pasajes: Iván Piris apenas pudo jugar en cuatro partidos de liga, con más desgracias que éxitos al caer en el ‘hospital’ de los lesionados. Maximiliano Cerato tampoco pudo brillar y sumó juego en seis partidos, mientras que el más ‘participativo’ de la tercia fue Álvaro Ramos, que llegó a los 10 juegos intercalado normalmente, al ataque junto a Mauro Boselli, aunque tampoco se hizo de la totalidad del puesto.El resto de los refuerzos, Carlos Felipe Rodríguez, Miguel Herrera y Mauro Laínez, poca esperanza siguen teniendo, dado que sus posiciones se encuentran mayormente demandadas y tienen que competir contra la ‘base’ de la institución para abrirse brecha. Sin embargo, la Copa Mx, puede fungir como un buen aparador y parámetro para los futbolistas, y a partir de ahí ‘desquitar’ un poco del término ‘refuerzo’, al que se hicieron acreedores a llegar a la Fiera desde el pasado torneo de Apertura.