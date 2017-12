Publicidad

En 2018, Luis Miguel seguirá con problemas legales y Julión Álvarez los rebasará; Thalía será hospitalizada y Silvia Pinal volverá a ver un año más sin problemas.Esto de acuerdo con las predicciones de la Bruja Zulema, quien este viernes sacó cartas para algunos integrantes de la farándula, y conocer su destino en los próximos 12 meses.: Siempre trata de sobresalir y puede llegar a pisar algo legal, pero hay cambios y le irá bien. De hecho va a sacar un disco y no le veo ningún problema.: Habrá reconciliación. Su matrimonio no se va a terminar.: Cree que México la traicionó, que México le hizo algo malo, puede que pise tierras mexicanas y viene con mucho éxito, ella es una guerrillera, no tiene nada legal.: Le sale la carta del sol, del éxito, y va ganar algo (está nominado al Globo de Oro), aunque debo decir que en su salud, en unos seis meses, debe someterse a una cirugía, pero viene exitoso su año.: Habrá algo en el tercer mes (marzo), tiene problemas, habrá algo de su corazón, de algo respiratorio, habla de desgracia.: Hubo chismes, diretes de que se quisieron aprovechar (de ella) en lo sexual y ahora que se cuide el que le hizo problemas, pues esto terminará en algo legal.: ¡Cuando no le llueve, le llovizna! En menos de dos meses nos vamos a enterar de un nuevo problema legal. Está tratando de buscar pagar deudas, pero siguen. ¡Está embrujado sin duda!: Está un poco afectado del pulmón, híjole, creo ha sido muy fuerte, pero es de los de la lista de desgracia.: Dice que puede tener un problema respiratorio, pero tiene un pacto que alguien siempre lo cuida.: Puede llegar a tener problemas, pero nos va a durar un poquito más, está muy fuerte.: Tiene una enfermedad crónica que se le ha estado complicando, puede ser que tenga alguna hospitalización en dos o tres meses y es grave, no hay muerte, pero enfermedad sí y mucha.: Va quedar sola, ni siquiera su religión va a hablarle, por hablar más de lo debido. ¡Pobre mujer!: Él ya llegó a un acuerdo económico (tras golpear a un reportero) por eso el caso está como en stand by.: En mes y medio habrá mucho difunto, siete. Va a haber un fenómeno de que va a fallecer alguien que tiene mucho poder dentro de lo malo, alguien muy nombrado en la cárcel. Nos vamos a enterar de la muerte de alguien y es como de las divas, se van a derramar lágrimas por una mujer en menos de seis meses.