Karla Luna, una lavandera ejemplar

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Reía de noche y lloraba de día. La vida de Karla Luna parecía de puras carcajadas, doble sentido y albures en "Las Lavanderas", pero más allá del lavadero que compartió con su "amiga" Karla Panini, la historia tomó otro matiz: Un cáncer en la matriz y el fin de su matrimonio con Américo Garza, de su amistad con Panini y de su programa en Telehit.Entre grabación y grabación, chiste y chiste, la actriz y cantante regiomontana descubrió que su esposo había tenido una relación con Panini, lo que llevó a la ruptura en 2013, luego de un año de matrimonio, seis de unión libre y dos hijas en común.Él admitió públicamente la relación con la otra lavandera, pero aseguró que de esto sí se enteró su ex mujer, de quien dijo, también tuvo una relación extramarital. Panini también confirmó el affair con la pareja de su compañera del show. El programa, que se convirtió en uno de los más populares del canal de Televisa, terminó; no podían estar más tiempo juntas en el mismo lugar.Quedaron de usar el nombre de "Las lavanderas" cada quien por su lado, si así les interesaba, pues ambas eran dueñas del concepto y de sus personajes.En el inter del programa, concretamente en 2012, después de haber tenido a su bebé, Karla Luna recibió otra noticia y no se trataba de un show: padecía cáncer en la matriz, por lo que debió someterse a tratamiento; aún así, prefirió mostrar su mejor cara y sonreírle a los tiempos que también habían incluido violencia intrafamiliar.Ya separada y con sus hijas, volcó su tiempo en darle batalla a la enfermedad, que regresó tres veces y en reforzar su fe en Dios, algo que compartía todo el tiempo en sus redes sociales. Se quitó la peluca y decidió mostrarse sin el cabello que le tiró la quimioterapia.El amor volvió a su vida, pero pospuso su boda a causa de la enfermedad, de la que habló públicamente ante otras personas que pasaban por lo mismo.Optimista y sin rendirse, en agosto regresó al hospital y en septiembre habló de su sentir. “Ya un mes en el hospital. Wow, qué rápido pasa el tiempo, pero estoy feliz de estar mejorando y más de ver la mano de Dios en mi corazón”.Desafortunadamente fue el 28 de septiembre cuando Karla se dejó ir, ya no podía más y necesitaba descansar. Una comediante que a pesar de su dolor, nunca dejó de regalar carcajadas.