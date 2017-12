Caixinha apuesta a jóvenes en Cruz Azul

Publicidad

Este Cruz Azul, el Cruz Azul de Pedro Caixinha, tiene una característica a destacar. Se ha vuelto más joven.Con la salida de Christian Giménez, Gabriel Peñalba y Alejandro Faurlín, todos mayores de 30 años de edad, La Máquina se ha quitado peso de encima, pues sus “relevos: Carlos Fierro, Javier Salas y Walter Montoya, no pasan de los 25 años. Son chamacos, pues.“sí, los [refuerzos] que llegamos somos jóvenes, y es muy interesante que un equipo de la grandeza de Cruz Azul confíe en nosotros, eso te llena de confianza e ilusión que hay”, dijo Salas, recién llegado del Atlas.El Chaco Giménez, era el más grande, con 36 años de edad, seguido de Peñalba, con 33, y Faurlín, con 31. El promedio de edad en el torneo pasado era de 27.9 años.De los que llegaron, Salas y Montoya cuentan con 24 años y Fierro sólo tiene 23. El promedio de edad bajó a 26.5 añosDe los refuerzos, el más grande es José Madueña con 27 primaveras.Se podría pensar que la juventud no aguantará la presión que se acumula por 20 años sin un título de Liga,“Los 20 años están ahí; hay que mirar para adelante,Mostraremos que no hay presión, en la cancha”, finalizó Salas