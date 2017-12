Ante el crecimiento de vendedores ambulantes, locatarios del Mercado Hidalgo se han visto afectados

Publicidad

Ante el crecimiento deambulantes, locatarios del Mercado Hidalgo se han visto afectados por las bajas, ocasionado que muchos de ellos tengan que cerrar o transferir susTal es el caso de Cecilia Reynoso quien le dio un giro a su, pues anteriormente vendía verdura y fruta, sin embargo ésta terminaba pudriéndose debido a que no se vendía el“Para mí ya no es ganancia vender verdura porque la termino tirando, hay demasiada competencia y lo triste es que no muchos tienen permiso para vender, es más lo que invierto que lo que gano”, recalcó Cecilia Reynoso.Y aunque durante más de 30 años su negocio era la venta de productos para la canasta básica de las familias, como huevo, fruta y verdura ahora la señora Cecilia ha preferido vender juguetes y ropa, pensado que esto le dejará una mayor ganancia.“Ya no quiero vender verdura, casi no se vende, la calle está llena de puestos que venden verdura; me va mejor con lo que vendo hoy que con la verdura, tan sólo en un día vendí 800 pesos”, comentó.Sin embargo, dijo que su caso no es el único, pues en el tiempo se ha mantenido dentro del famoso Mercado Hidalgo, varios han sido los locatarios que han preferido rentar los establecimientos.Durante todo el año, locatarios del Mercado han venido manifestando su inconformidad por el incrementó de puestos ambulantes que supuestamente no cuentan con permiso por parte Fiscalización para poder operar.Además de esta situación, también denuncian que las condiciones en las que actualmente se encuentra el Mercado no luce atractivo para que el visitante quieran entrar como en años pasados, pues dijo que varias han sido las veces que se ha solicitado al Municipio se invierta en mejorar la fachada e interior del inmueble, sin embargo, comentó que poco se ha hecho para solucionar el problema.