Con grandes, cenas y música, capitalinos y visitantes se preparan parael año en compañía de susqueridos.El fin del año 2017 está a la vuelta de la esquina y ya miles de capitalinos se preparan para recibir el 2018, algunos lo harán en compañía de sus familias o amigos y otros han prefirió emprender un viaje como una manera de agradecer por lo queha dejado para ellos.“Cada año salimos de viaje porque es una manera en que mi familia se reúne, estas reuniones familiares nos ayudan a seguir planeando nuevos proyectos y a unirnos más”, comentó el señor Noé Astudillo.Pero para otras personas la unión familiar es lo más importante por lo que una cena es el motivo perfecto para que la familia se reúna para despedir el año ‘viejo’.Sin embargo, para algunas familias no todo es miel sobre hojuelas, pues los recueros de sus seres queridos que han emprendido de este mundo los persigue dejando en su memoria y corazones sólo momentos de felicidad y tristezas por su partida.Como es el caso de doña Cecilia quien este año, justo el 24 de diciembre, tuvo que despedir a su compañero de vida con quien compartió más de 60 años de casados; además a sus recuerdos se suma el añorar a dos de sus hijo que perdieron la vida a corta edad, para doña Cecilia concluir el año se verá envuelto de nostalgia en compañía de sus hijos con quienes celebrará una emotiva cena.“Es un año muy triste para mí, se fue mi esposo con quien compartí una vida, ahora sólo me quedan mis hijos y me voy a reunir con ellos y haremos una pequeña cena, pero ya nada es igual y nada lo será, sólo queda echarle ganas y voy a echarle ganas”, dijo emotivamente doña Cecilia.