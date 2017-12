Conductores de uber se manifestaron contra la inseguridad

Publicidad

Variosdese manifestaron de forma pacífica contra la inseguridad que viven sus compañeros, varios de ellos muertos, y culpan aldel Estado de no brindarles apoyo ni protección.Con pancartas yblancos, los prestadores de servicios a través de plataformas digitales, se unieron a la protesta estatal de sus compañeros conductores, por la ola de violencia de la que han sido objeto, la más reciente de un joven muerto en Celaya.“Esta manifestación pacífica es mas que nada por la inseguridad que ha habido hacia nosotros. En todo el estado ha habido mucho muertos, y la verdad sentimos que el Gobierno nos tiene un poco desprotegidos por la seguridad, porque a pesar que se usa la plataforma, ha habido muertos, y es algo que nos está pesando ya demasiado”, expresó Luis Arturo Segoviano, conductor de un Uber en la Capital.Señaló que en el estado se han registrado alrededor de 10 compañeros muertos, y que “desafortunadamente aquí en Guanajuato han sido asaltados a diferentes horas del día, no ni siquiera en la noche, también en la mañana, en la tarde, ha habido asaltos a compañeros”, aseveró.Comentó que las zonas más conflictivas y donde se han sufrido asaltos son en Santa Teresa, Cerro del Cuarto y Cerro de los Leones.Y acusó al Gobierno del Estado de no blindarles seguridad, y “sentimos que estamos muy desprotegidos, a lo mejor para el gobierno somos un empleo no legalizado para ellos, de acuerdo a sus normas. Aparte tenemos que cuidarnos de la cacería de la delincuencia, y también de la cacería del gobierno, de lo que es Movilidad, que tenemos que andar muy al pendiente de que no nos recojan”, insistió Segoviano.Aseguró que los conductores de Uber han intentado dialogar con el gobierno del estado, pero que no los han atendido.