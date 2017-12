Publicidad

Debido al constante flujo deque acuden a visitar el Museo de, la dirección de Museo se ha visto en la necesidad de cerrar la calle de Cerro Trozado para evitar que sigan ingresando más vehículos, ya que la zona no cuenta con el espacio suficiente para controlar la movilidad vehicular.Al menos durante estavacacional, el Museo ha recibido alrededor de 5 mil personas por día, por ello la única vía de acceso para automovilistas ha tenido que ser cerrada para evitar un caos mayor en la, reconoció la titular del Museo, Paloma Robles Lacayo.Ya que el lugar no cuenta con el espacio suficiente para albergar a más de 100 vehículos, la directora recalcó que una de las alternativas que se ha visualizado para evitar la congestión vehicular es la apertura del nuevo estacionamiento que se pretende construir el próximo año en la ex Estación del Ferrocarril.“Policía Vial nos apoya a bloquear el acceso de Cerro Trozado para evitar que sigan ingresando más vehículos, eso ha mejorado mucho la logística vehicular. (...). El proyecto del estacionamiento en la Ex Estación del Ferrocarril, el túnel tiro para llegar al Museo, ese paquete de proyectos van a fortalecer el funcionamiento y servicio del Museo”, señaló la directora.Sin embargo, esta opción no convence a los comerciantes del recinto turístico, pues argumentaron que no muchos automovilista querrán recorrer la calle a pie, además de que supuestamente dicha zona no es segura.