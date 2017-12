En riesgo vecinos por poste en mal estado

Publicidad

Un poste en mal estado que pertenece apone en riesgo a vecinos de la calle Ignacio Lugo Terán, en el centro de Huejutla.Hace algunos meses un vehículo afectó el sostén de las líneas telefónicas de dicho sector poblacional y al momento no se ha hecho nada por reponerlo, relató, vecino del lugar.“No entiendo porque nos hacen esto, nosotros debemos pagar en tiempo y forma por el servicio, de lo contrario lo cortan, entonces como clientes tenemos el derecho de exigir”.El poste dañado no ha interrumpido la comunicación, sin embargo Manuel Hernández reiteró que representa un riesgo latente para los vecinos del lugar y personas que deben caminar por dicho espacio.La señal dees irregular en esta región del estado, no obstante al acudir a la oficina regional de Telmex nadie puede explicar lo que ocurre.