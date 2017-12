Comandantes vigilantes toman protesta y roban una camioneta frente a ellos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El alcalde Pascual Charrez Pedraza encabezó la toma de protesta de diez comandantes vigilantes presuntamente representantes de comunidades, acompañado solo de 130 pobladores de Ixmiquilpan, pese anunciar a más de cinco mil habitantes del Valle del Mezquital que estarían presentes.A los comandantes les entregó un radio con frecuencia, además que tendrán una identificación y su deber será detener a quienes roben, violen o secuestren, dijo.También Charrez Pedraza les dio una playera blanca con la leyenda “comandantes vigilantes”, sin embargo no precisó si portarán uniforme.En el evento no estuvieron representantes del Ejército, pese a que anteriormente el presidente municipal aseguró que los soldados asistieron a una convención de delegados donde trataron la instauración de la policía rural.Acompañado en su mayoría de horticultores del municipio, tomó protesta a diez comandantes vigilantes que, según el edil, representan cada uno entre cinco y diez comunidades pero no especificó cuáles.Les entregó un radio con frecuencia y además tendrán un gafete con las firmas de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y del alcalde, con la finalidad de identificarse ante la ciudadanía y comunidades.Durante su mensaje Charrez Pedraza reconoció que en la actualidad no se puede acudir al centro o a la plaza debido al temor de los robos de carros y motonetas."Ustedes no detendrán al borrachito ni tampoco lo infraccionarán, su deber será detener a los que roben, violen o secuestren", dijo el alcalde.Mientras se llevaba a cabo el evento del edil, en el jardín principal del municipio fue robada una camioneta roja con placas del Estado de México.