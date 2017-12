Finaliza el año y cierran los rones de Don Chino

Publicidad

con cientos de papeles colgados de alambres, en las paredes azules y un mingitorio en la entrada del pequeño lugar que ayer cerró sus dos puertas de cantina, porque la vecindad donde está ubicadaa.Las carcajadas de los borrachos, estudiantes y albañiles y la música de una rocola quedarán flotando en la zona vieja de la capital porque llegaron a su fin más de 70 años de, cantina tradicional.Durante su último día de tras de la vieja, amplia y despintada barra,, cabello cano que abandonó parte de su frente y su tono de voz rudo, que parece regañar, no puede ocultar la tristeza porque le pidieron ocho millones de pesos para comprar el establecimiento, pero no los tiene.Todo parece viejo, en desorden, con muros cuarteados y descascarados que dejan entrever unos ladrillos largos, vetustos. Al fondo, botellas de caguama, de refresco y de cocteles.Tras atender la cantina prácticamente toda su vida,se vio obligado a cerrar ya que el anterior propietario vendió el terreno que consta de diez departamentos y siete locales.“No tuve para comprar y pues me sacan de aquí. Querían muchos centavos y no los tengo, ¿ocho millones de dónde los saco?”.Ahora solo le queda buscar otra opción para continuar vendiendo los famosos rones y pudiera ser en la misma calle Nicolás Romero.“Ya desmantelaron la vecindad, quitaron puertas y lavabos… Al vender, el nuevo dueño no sé si vaya a tirar, porque eso es lo que más pienso yo, que van a tirar. Me dieron hasta la última semana de este año. Si yo tuviera un contrato indefinido a lo mejor ya fuera el dueño”.se siente triste. “Es un trabajo donde he conocido a muchas personalidades, me dio para sacar a mis cuatro hijos, ya son profesionistas. Ellos me dicen que por qué me voy, que comprara esto pero ¿cómo? No se puede competir, es como si te dijera pido mil y tú tienes un peso”.Desde los seis años y bajo la enseñanza de su padre quien naciera en China, Alfredo atendió la cantina El surtidor. El record de ventas deson 15 litros de alcohol en un solo día.Uno de los más vivos recuerdos que tiene data de la. “Vi pasar 40 aviones del escuadrón 201”.“Crecí aquí, fui a la escuela atendiendo la cantina. Mi papá era muy enérgico, allá enlos obligaban a trabajar desde chiquitos, él tuvo esa educación. Desde 1965 me hice cargo yo de la cantina”.“Mi papá y yo abrimos, estaba yo en el mostrador. Eran de dos o tres centavos las copas. Ya en el 49 me acuerdo que le vendían el local a mi papá en 22 mil, que son 22 millones ahora. Luego le querían vender en 18 mil pero era lo mismo. Imagínate, eran veinte cubas de a cinco centavos para juntar un peso”.El famoso ron ha sido probado por varias generaciones ylo presume.“Toda la vida se ha servido ron, aquí ha comprado el bisabuelo, el abuelo, el papá y el hijo. Antes eran otros tiempos. Han venido hijos que le faltan al respeto a sus papás “Órale wey, vas a tomar conmigo o qué” y antes para que dijeras eso… nos pegaban con vara de membrillo”.En 1976, dos años después de la muerte de su papá, se hizo cargo de la cantina.“Mi papá fallece de tifoidea en el 74. Se llama Surtidora porque surtía a todo el mundo, de todo vendíamos. En recuerdo de él no le cambié el nombre. Se quedó como ““Empezamos a vender aguardiente, las famosas hojas. A las cuatro y media de la mañana te parabas, prendías la lámpara de gasolina, ponías una olla con hojas de naranja. Llegaban y decían “don Miguel, deme unas hojitas”.“Había aguardiente y alcohol. Se tomaban sus copitas y se iban a la chamba o a dormir”, cuentaa tras de la barra y con un mandil verde claro.Algo muy llamativo de la cantina eran las miles de hojas pegadas en sus muros, cada una con los nombres de los grupos de amigos, principalmente universitarios, que visitaron el lugar.“Venían estudiantes de las universidades y me rayaban las paredes y ahí estaba yo, pintando a cada rato. Entonces una vez les dije “no, no, no, ya no me pinten mejor peguen un papelito ah픓Así empezaron a pegar, luego vinieron otros clientes, pusieron una exposición fotográfica y cuando se llevaron sus fotos se quedaron los alambres. Ahí los muchachos pegaron sus recuerdos”.Este sábado de fin de año vino acompañado de la desaparición de uno de los lugares más famosos e históricos de Pachuca y 2018 decidirá si los tradicionales rones de Don Chino siguen alegrando a la ciudad, con su calor.