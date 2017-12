Afecta inseguridad a comercio nocturno

Publicidad

La percepción de inseguridad y los hechos delictivos de los últimos meses han pegado fuertemente al comercio nocturno de Irapuato, incluso hay negocios que han cerrado, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Andrés Salas Zurita.Destacó que el municipio vive una ola de incertidumbre, pues la gente tiene miedo de salir por las noches, lo que ha ocasionado afectaciones considerablemente a los comercios que dan servicio después de la tarde.“Los comercios que abren de las 10 de la mañana a las 8 de la noche normalmente no han sido afectados, son pocos los robos, si los hay pero son pocos, pero la sensación de inseguridad ha hecho que la gente ya no vaya a los restaurantes, a los comercios nocturnos, muchos de ellos han tenido que cerrar”, dijo.Refirió que aunque no tienen un parámetro oficial para mencionar la afectación, es evidente que los comercios nocturnos son afectados pues la mayoría están vacíos precisamente por el temor.Durante 2017, el robo a negocios fue uno de los delitos patrimoniales que más se denunció en Irapuato, y en el que no se presentaron disminuciones como en el caso del robo a vehículos y robo a casa habitación.El Presidente de Canaco agregó que durante el primer semestre del año, los robos a comercio bajaron gracias a que hubo más presencia de elementos de Policía Municipal en la zona centro, donde se conjuntan la mayor parte de los comercios.“Con el puro hecho de poner muchos rondines en la zona centro lograron inhibir una parte, vi la estadística a nivel estado, no la puntualiza a Irapuato, donde a lo largo del año creció mucho más que el año pasado”, dijo.Salas Zurita refirió que si bien, en el segundo semestre del 2017 se incrementó el robo a negocios, considera que Irapuato no se ha visto tan afectado como en Celaya y Salamanca, que tienen mayor índice delictivo.El presidente de Canaco Irapuato invitó a los comerciantes formales del municipio a afiliarse a la cámara, a fin de que puedan fortalecer al sector local y generar estrategias conjuntas.A partir del 1 de enero, en las instalaciones de la cámara ubicada en la calle Guillermo Prieto de la Zona Centro, se podrán acercar los comerciantes establecidos y propietarios de negocios puedan acudir a solicitar informes sobre la afiliación.“No necesariamente tienen que tener un negocio fijo, puede ser un comerciante que tenga un negocio ambulante pero que si esté de acuerdo a la ley, que si tenga un RFC, que esté registrado (...) tenemos una cuota anual de 800 pesos que es realmente simbólica”, finalizó.