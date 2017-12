Exige Uber seguridad

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Justicia por el asesinato de Ricardo González Silva, mejores condiciones de seguridad y regularización de su oficio por parte del Estado, fueron las exigencias de conductores de Uber en Irapuato que se manifestaron ayer de forma pacífica.Alrededor de las 11:30 de la mañana, casi 50 conductores de Uber Irapuato se reunieron en la plaza Punto Libero del hotel Ibis, donde se organizaron para salir hacia la zona centro, para rendir homenaje a su compañero y exigir justicia.Fue en la Plaza de los Fundadores donde los conductores obtuvieron permiso del área de Movilidad y Transporte para estacionarse y realizar la manifestación.Natanael Pablo, organizador, indicó que esta marcha se dio en varios municipios de Guanajuato, con la exigencia también de que los dejen de perseguir y exista una regularización de sus unidades.“Ya van 7 compañeros que matan de Uber, la mayoría de ellos los mataron en Celaya.Es una protesta pacífica nada más (...) somos gente trabajadora, estamos hablando de 3 mil familias aproximadamente que están dependiendo de esto”, señaló.Destacó que entre las medidas de seguridad que han tomado después del asesinato de Ricardo, está reportar y monitorear a conductores cuando salen de Irapuato, así como vigilar cuando entran a colonias como Playa Azul, Constitución de Apatzingán, 24 de Abril, 18 de Agosto, donde han sufrido intentos de asalto o los han golpeado.Enfatizó que el problema no son las cosas que les roban, o que les quiten el poco dinero que traen, sino que se pone en riesgo la vida de los conductores.“Es muy difícil detectar quien sube al auto, vamos a un destino, cambian el destino en el camino, ya amenazan al conductor con arma y los llevan a lugares descampados, terrenos baldíos, colonias peligrosas y ahí sucede, los asaltan”, dijo.Puntualizó que de no mejorarse sus condiciones, continuarán manifestándose pues no son delincuentes, lo único que buscan es trabajar y brindar el mejor servicio de transporte para sus usuarios.Que se esclarezca y castigue el asesinato de su hijo Ricardo González Silva, es el mayor anhelo de la señora María Elena Silva Cabrera, quien junto a su familia asistió a la manifestación pacífica.El irapuatense fue encontrado muerto en Celaya, después de haber realizado un viaje a Cortazar.La señora María Elena acudió a la manifestación pacífica dond, junto a sus dos hijos y otros familiares, lanzó globos blancos en memoria de Ricardo.Enfatizó que las autoridades deben trabajar para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo menor, quien fue el sustento principal de su familia y a quien recuerda como un buen hombre.“Queremos justicia, esto no se puede quedar así, él era muy bueno como mis tres hijos, él era el más chico, era quien nos ayudaba, hay que seguir adelante, no queda de otra”, refirió.Los familiares de Ricardo recibieron el pésame de parte de los conductores de Uber, quienes fueron los encargados de costear los servicios funerarios de su compañero.